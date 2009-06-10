آمریکا رسما از تصمیم برای دستگیری من خبر داده بود

به گزارش خبرنگارمهر، دکترمحمود احمدی نژاد که پیش از ظهر چهارشنبه در در همایش دهها هزار نفری حامیان خود که در مقابل دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزار شد سخن می گفت، اظهار داشت : اگر فضای مناسب مقایسه دوران های گذشته و4 سال اخیر اتفاق می افتاد ومعلوم می شد ملت ایران در عرض 4 سال چه دستاوردهای علمی، فناوری، اقتصادی و عمرانی به دست آورده اند لازم بود پرسیده شود چرا در 12 سال و 20 سال گذشته دولت های دیگر کار نکردند.

وی ادامه داد : باید این سئوال را از آنان کرد که پول و ثروت ملت ایران را چه کرده اند آنها می دانند ، مردم متوجه شده اند در عرض چهار سال به اندازه دو برابر بخش های عمرانی کار و تلاش شده است ، آنها زیر سوال می روند و باید پاسخ دهند باید بعد از انتخابات بیایند و در محضر ملت پاسخ بگویند.

وی ادامه داد: روشن است که در یک 4 سال وقتی 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی می شود و در این دولت بیش از هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی صورت می گیرد، باعث زیر سئوال رفتن آنها خواهد شد. آنها با این کار دولت زیر سئوال می روند و باید بیایند و بگویند که آن 100 میلیارد و 700 میلیارد و 50 میلیارد در اختیار چه کسانی داده اند و حاصلش برای ملت چه بوده است. آنها در جنگ روانی و تهمت و جوسازی تلاش کردند تا کارکردهای این دولت را زیر سئوال ببرند. بنده نمی خواهم ارقام دهم چرا که آنها منتشر شده است. آنها در یک جنگ روانی که به راه انداخته اند به بیان آمارهای دورغین پرداخته اند آن هم در حجم گسترده. آنها از روش تخریب گوبلزی و فشارهای تبلیغاتی هیتلری استفاده کرده اند. آنها برای اینکه چشم مردم را تیز کنند دروغ های مکرر در جامعه منتشر کردند تا حافظه ثابت ملت را تغییر دهند تا مردم به آنان رای دهند. آنها با استفاده از این حادثه و شایعات ذهنی به دنبال مطلوب ترین شرایط برای خودشان هستند.

احمدی نژاد ادامه داد: مخالفین این دولت با استفاده از جنگ روانی هیتلری در تلاشند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی گفت: آنها با یک نفر کاری ندارند هدف آنان احمدی نژاد نیست هدف آنان رسیدن به اهداف و ثروت ملت است که امروز شما ملت شریف ایران بت بزرگ را شکستید. آنها می خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند چرا که گناه ملت ایران این است که دست به یک انتخاب جدید زده اند و حلقه بسته محدود و ممنوع آنان را شکستند به طوری که یک رای نه بزرگ به منتقدان این دولت دادند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود گفت: این افراد آمده اند تا از ملت انتقام بگیرند ولی به لطف الهی ملت ایران بار دیگر با یک رای نه بزرگتر آنها را به قعر تاریخ هدایت خواهد کرد.

احمدی نژاد با اشاره به جلسات خصوصی مخالفان خود و دولت نهم گفت: بنده از جلسات خصوصی این افراد خبر دقیق دارم که تصمیم گرفته اند در موضوع انتخابات دایماً باید حمله کنند و دولت و نظام را زیر سئوال ببرند آن هم با دروغ های ساختگی. آنها دولت را به دروغگویی متهم کردند از یک طرف دیگر می گویند چرا این قدر بنده شجاعانه سخن می گویم . یا از طرف دیگر چرا در مقابل قدرت های بزرگ شجاعانه ایستاده ام. آنها به سفرهای استانی دولت نیز ایراد می گیرند که این سئوالات آنان چند پاسخ کوتاه دارد که بنده از زبان شما آنها را بیان می کنم.

وی ادامه داد : اول اینکه دروغگو خائن است و ترسو. فقط انسان های بزدل در اعلام نظرهای خود به دروغ متوسل می شوند.طی این 4 سال از این برادر کوچک خود آیا یک صحنه دیده اید که در موضوعی بترسد. این دولت متکی به ملت است متوسل به خداست. اگر این ملت ترسیده است دولت هم ترسو است. امروز همه دنیا اذعان دارد که ملت ایران جزو شجاع ترین ملت هاست.

احمدی نژاد با اشاره به مسئولان دولت های گذشته گفت: در گذشته یکی از این آقایان که قرار بود در اروپا سخنرانی کند به وی اعلام کردند که برخی مخالفان نظام قرار است در مقابل محل سخنرانی شما تجمع کنند که همین امر باعث شد آن آقا سفر خود را لغو کند. اما این برادرشما در 4 سفر سازمان ملل خود که بیشترین فشارها و تبلیغات علیه بنده وجود داشت، به آمریکا سفر کردم سفری که مسئولان امریکایی رسماً اعلام کرده بودند که اگر بنده به آنجا بروم مرا دستگیر و هواپیما را نیز توقیف خواهند کرد. ولی بنده برای اینکه پیام ملت ایران را به جهانیان برسانم هر 4 بار در آن اجلاس شرکت کردم و پیام ملت ایران را به گوش آنها رساندم.

احمدی نژاد با اشاره به سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا گفت: وقتی بنده در آنجا قرار شد که سخنر انی کنم یک مسوول آمریکایی قبل از جلسه آمد و در تلویزیون گفت: این دانشگاه غلط کرده است که وی را دعوت کرده ، ما او را دستگیر و همه نقشه هایش را خراب خواهیم کرد. شرایط به گونه ای بود که برخی کارشناسان به بنده گفتند که این جلسه را لغوکنم ولی من گفتم اگر این جلسه لغو شود آنها صدها دروغ را علیه ملت ما منتشر خواهند کرد.

ادامه دارد ...