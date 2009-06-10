نماز جمعه این هفته تهران به امامت امامی کاشانی اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از ساعت 12 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود، محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به ارائه گزارش به مناسبت سالروز شهادت مجاهدان دلیر اسلام محمد بخارایی، حاج صادق امانی، رضا صفارهرندی، ومرتضی نیک نژاد از گروه های موتلفه اسلامی و عاملان اعدام انقلابی حسنعلی منصورخواهد پرداخت.

همچنین آیت الله عالمی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز سخنران پیش از خطبه ها خواهد بود و به مناسبت سی امین سالروز تاسیس جهاد سازندگی وبه دستور حضرت امام خمینی(ره) و هفته جهاد کشاورزی با عنوان فرهنگ مدیریت جهادی بر مبنای رهنمود های حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب ، سخنرانی خواهد کرد.