نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد سیدی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پلاستیک و لاستیک گفت: در این دو نمایشگاه 100 شرکت داخلی و خارجی در فضایی به مساحت سه هزار و 500 متر مربع حضور دارند که در بخش نمایشگاه لاستیک و پلاستیک شاهد رشد 20 درصدی نسبت به سال 87 هستیم.

وی افزود: نمایندگی کشورهای خارجی حاضر در این نمایشگاه از کشورهای آلمان، هلند، ترکیه، سوئد، ایتالیا، هند، چین، کره جنوبی، اسپانیا، تایوان، انگلیس و امارات هستند و شرکت کنندگان داخلی از استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، اردبیل، مرکزی، مازندران، گلستان و فارس هستند.

سیدی گفت: زمینه فعالیت این شرکت کننده ها شامل قطعات لاستیک و پلاستیک، گرانول، لوله، پروفیل، وی پی وی سی، ظروف یکبار مصرف، دستگاه های تزریق پلاستیک و ماشین آلات مربوطه مواد شیمیایی ضد رنگ زدگی و خوردگی، مواد شیمیایی آلی، تجهیزات آزمایشگاهی، عایقهای رطوبتی و ضایعات رنگ است.

وی خاطرنشان کرد: نمایش آخرین خلاقیتها و ایده های نوین به همراه توانمندی های فنی و مهندسی در صنعت رنگ و زرین و پوششهای صنعتی، لاستیک و پلاستیک و همچنین تعامل بیشتر بین شرکتهای داخلی و خارجی از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه مذکور است تا از این طریق با ارتقای سطح کیفیت و کمیت کالاها این صنعت در جایگاه ویژه ای که شایسته آن است در سطح جهان قرار گیریم.

وی افزود: در راستای ارتقای سطح علمی نمایشگاه ها و در ایام برگزاری نمایشگاه شاهد برپایی سمینار آموزشی معرفی و کاربرد کامپوزیت در سطح صنایع توسط انجمن کامپوزیت ایران خواهیم بود.

رئیس اتحادیه تولیدکننده پلاستیک مشهد نیز در این مراسم افزود: از اواخر سال 86 تاکنون مشکلات زیادی برای این صنعت ایجاد شده است و این مشکلات به دلیل اعمال سیاستهای غلط و یک سویه بازرگانی پتروشیمی بوده است.

قاسمعلی اسلامی گفت: در سال 86 به طور ناگهانی و بدون اینکه تولیدکننده و مصرف کننده دیده شوند حدود 120 درصد افزایش قیمت مواد اولیه را مشاهده کردیم و هنوز اثرات این شوک برطرف نشده بود که متعاقب این موضوع مواد اولیه پلاستیک را وارد بورس کردند.

وی با بیان اینکه بازار بورس یک مکان واسطه معامله ای است، گفت: در بازار بورس تولیدکننده را به دلیل عدم سرمایه کافی و وجود باند بازی و رانت حاکم در بورس اجازه ورود و خروج نمی دهند و این عامل سبب می شود تولیدکننده همیشه حدود 30 درصد مواد اولیه را بیش از قیمت پایه از بازار آزاد خریداری کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک مشهد ادامه داد: هیچگاه نمی تواند موارد مورد نیاز با گزینه دلخواه انتخاب کند زیرا بازرگانی پتروشیمی بهترین مواد را صادر و در بازار آزاد کمبود ایجاد می کند.

وی افزود: مواد اولیه را به چین می فروشند و چینی ها با قیمت مناسب مواد اولیه ایرانی ابتدایی ترین وسایل خانگی را تولید و با دو تا سه برابر قیمت مواد اولیه خریداری شده از بازرگانی پتروشیمی ایران محصولات بی کیفیت خود را به وسلیه تاجار نماهای امروزی وارد بازار مصرف ایران می کنند و زمینه تعطیلی واحدهای تولید پلاستیک کوچک و متوسط را به دست مسئولان رقم می زنند.

وی گفت: در این فرآیند توزیع ابدا تولیدکننده را به حساب نیاورده اند و متولیان بخش صنعت و بخش صنوف تولید، یعنی وزارت صنایع وزارت بازرگانی هیچگونه تدبیری را در جهت فعالیت این قشر جامعه نیندیشیده اند.

اسلامی ادامه داد: از اواخر سال 86 تاکنون اکثر واحدهای تولید پلاستیک و ماشین سازان مبتکر این صنعت که هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند که عوارض این توزیع غلط و افزایش قیمتها سبب شده هزینه سربار و هزینه های تولید افزایش یابد.

وی گفت: در سال گذشته از همین تریبون اعلام کردیم تمامی بانکها هیچگونه تسهیلاتی به واحدهای تولیدی پرداخت نمی کنند و تولیدکنندگانی که در دوران گذشته از تسهیلات محدودی استفاده می کردند امروز تسهیلات برایشان مسدود شده است.

وی گفت: به طور کلی عدم نقدینگی کافی و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت غیر معقول و عدم حمایت بانکها مشکلات عدیده ای را برای این صنعت به وجود آورده است.

اسلامی افزود: برای رقابت با بازار جهانی و جلوگیری از ورود بی رویه محصولات بی کیفیت به بازار ایران باید از تولید سنتی حمایت کنیم و به سمت تکنولوژی روز قدم برداریم.

وی افزود: ماشین سازان این بخش از خلاقیت خوبی برخوردارند و می توانند همگام با تکنولوژی روز دنیا با کشورهای اروپایی و آسیایی در این زمینه رقابت کنند که این مستلزم بازنگری و نگاه حیاتی به این صنعت است.

وی گفت: از نمایشگاه بین المللی مشهد انتظار است ترتیبی اتخاذ شود تا با توجه به موقیعت خاصی خراسان بزرگ و مجاورت با کشورهای افغانستان در حال بازسازی و آسیای میانه دعوت از کارآفرینان و تجار سرمایه گذاران این قبیل کشورها دعوت شود تا ضمن بازدید از توانمندی این بخش منجر به عقد قرارداد با صنعتگران و تولیدکنندگان ایران گردد تا بازارهای هدف شناسایی شود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پلاستیک و لاستیک همزمان با چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی رنگ و رزین پوششهای صنفی چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیتها در مشهد تا 22 خرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.