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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

آمار منابع موجود در کتابخانه ملی اعلام شد

آمار منابع موجود در کتابخانه ملی اعلام شد

آمار منابع مورد در کتابخانه ملی کشورمان تا نیمه خرداد سال 1388 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار اعلام شده توسط معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تعداد منابع کتابخانه‌ای مختلف موجود در مخازن این کتابخانه تا نیمه خردادماه سال 1388 اعلام شد.

بر این اساس تعداد یک میلیون و 861 هزار و 500 جلد منابع کتابی در کتابخانه ملی کشورمان برای استفاده محققین نگهداری و اطلاع رسانی می‌شود که از این تعداد یک میلیون و 311 هزار و 500 جلد آماده اطلاع رسانی و حدود 550 هزار جلد شامل 300 هزار جلد کتاب فارسی و 250 هزار جلد کتاب لاتین در مرحله ساماندهی است.

همچنین بیش از 1 میلیون ماده از 70 نوع منابع غیر کتابی از جمله عکس و پایان نامه در مخازن کتابخانه ملی نگهداری می‌شود.

بر اساس این آمار بیش از 4 میلیون شماره نشریه در 140 هزار و 619 مجلد در بخش پیایندهای این کتابخانه نگهداری می‌شود که از این تعداد، 24 هزار و 997 جلد انواع نشریات لاتین و عربی است.

منابع موجود در کتابخانه کودک و نوجوان کتابخانه ملی نیز بیش از 105 هزار جلد است که تعداد 1163 نسخه منابع سمعی و بصری مختص کودکان از جمله آنهاست.

همچنین در کتابخانه نابینایان کتابخانه ملی نیز بیش از 16 هزار عنوان کتاب گویا شامل نوار کاست و لوح فشرده، حدود هزار عنوان کتاب بریل و 775 جلد نشریه برای استفاده نابینایان و کم بینایان نگهداری می‌شود.

55 هزار جلد کتاب نیز در گنجینه کتب خطی و نادر کتابخانه ملی نگهداری می‌شود که از این تعداد 28 هزار و 158 نسخه خطی و بیش از 26 هزار نسخه چاپ سنگی و چاپ سربی قدیمی است.

بخش ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانه ملی کشورمان نیز بیش از 60 هزار جلد کتاب و 2300 عنوان پایان نامه و 6000 جلد نشریه برای استفاده ایران شناسان و اسلام شناسان به زبان های غیر فارسی و عربی جمع آوری کرده است.

کد مطلب 894267

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