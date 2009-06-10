آمار منابع موجود در کتابخانه ملی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار اعلام شده توسط معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تعداد منابع کتابخانه‌ای مختلف موجود در مخازن این کتابخانه تا نیمه خردادماه سال 1388 اعلام شد.

بر این اساس تعداد یک میلیون و 861 هزار و 500 جلد منابع کتابی در کتابخانه ملی کشورمان برای استفاده محققین نگهداری و اطلاع رسانی می‌شود که از این تعداد یک میلیون و 311 هزار و 500 جلد آماده اطلاع رسانی و حدود 550 هزار جلد شامل 300 هزار جلد کتاب فارسی و 250 هزار جلد کتاب لاتین در مرحله ساماندهی است.

همچنین بیش از 1 میلیون ماده از 70 نوع منابع غیر کتابی از جمله عکس و پایان نامه در مخازن کتابخانه ملی نگهداری می‌شود.

بر اساس این آمار بیش از 4 میلیون شماره نشریه در 140 هزار و 619 مجلد در بخش پیایندهای این کتابخانه نگهداری می‌شود که از این تعداد، 24 هزار و 997 جلد انواع نشریات لاتین و عربی است.

منابع موجود در کتابخانه کودک و نوجوان کتابخانه ملی نیز بیش از 105 هزار جلد است که تعداد 1163 نسخه منابع سمعی و بصری مختص کودکان از جمله آنهاست.

همچنین در کتابخانه نابینایان کتابخانه ملی نیز بیش از 16 هزار عنوان کتاب گویا شامل نوار کاست و لوح فشرده، حدود هزار عنوان کتاب بریل و 775 جلد نشریه برای استفاده نابینایان و کم بینایان نگهداری می‌شود.

55 هزار جلد کتاب نیز در گنجینه کتب خطی و نادر کتابخانه ملی نگهداری می‌شود که از این تعداد 28 هزار و 158 نسخه خطی و بیش از 26 هزار نسخه چاپ سنگی و چاپ سربی قدیمی است.

بخش ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانه ملی کشورمان نیز بیش از 60 هزار جلد کتاب و 2300 عنوان پایان نامه و 6000 جلد نشریه برای استفاده ایران شناسان و اسلام شناسان به زبان های غیر فارسی و عربی جمع آوری کرده است.