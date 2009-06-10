اسکولاری مدیر عمومی باشگاه بنیادکار ازبکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است اسکولاری که در آخرین دوره کاری‌اش مربی چلسی بود، مدیریت عمومی باشگاه را بر عهده داشته باشد و آکادمی فوتبال جوانان زیر نظر او فعالیت کند.

توکل اسماعیلوف، مدیر اجرایی باشگاه بنیادکار گفت: " اسکولاری فضای کار در باشگاه را بهتر از قبل خواهد کرد تا ما هم پا به پای تیم‌های ملی ازبکستان بتوانیم پیشرفت کنیم".

اسکولاری در جام جهانی 2002 برزیل را به قهرمانی رساند و بعد هدایت تیم ملی پرتغال را برعهده گرفت.

این مربی برزیلی پس از عقد قرارداد با بنیادکار ازبکستان گفت: " تلاش می کنم تا شرایط رشد بازیکنان جوانتر بنیادکار را فراهم کنم. فوتبال ازبکستان در حال خلق موفقیت‌های تاریخی است. بنیادکار به عنوان بخشی از فوتبال این کشور در 4 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این تیم توسط مردم یا افراد مسئولیت پذیر اداره می شود که آینده روشنی را برای این باشگاه خواهد داشت".

بنیادکار در مرحله شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا یک برصفر پرسپولیس را شکست داد و به یک‌چهارم نهایی رسید.