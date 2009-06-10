نورهای مرموز مشاهده شده در آسمان اروپا بشقاب پرنده نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر نورهای اسرار آمیزی در آسمان اروپا رویت می شود که به همین دلیل شایعاتی در خصوص حرکت بشقاب پرنده های (یوفوها) در این منطقه منتشر شده است.

اکنون گروهی از فیزیکدانان دانشگاه مینه سوتا با کمک تصاویر ناسا توانستند راز این ابرهای نوری را فاش کنند. این ستونهای ابری نوری اشکال عجیبی دارند و به همین دلیل به راحتی می توانند به یک موضوع علمی تخیلی مثل پدیده بشقاب پرنده ها تبدیل شوند.

اکنون این دانشمندان نشان دادند که این توده های نوری در حقیقت "بلوکهای نوری" هستند. این بلوکها یکی از چندین پدیده اتمسفری ویژه است که در آسمان دیده می شوند. این بلوکهای نوری در فاصله حدود 80 کیلومتر از سطح زمین و در دو جهت بالا و پایین گسترده می شوند.

این پدیده زمانی اتفاق می افتد که تخلیه های الکتریکی نزدیک به ابرها انجام می شود. در حقیقت این تخلیه الکتریکی شرایطی مطلوب را برای تشکیل این نورها ایجاد می کنند.

براساس گزارش iTWire، تمام این وقایع به طور متوسط 20 هزارم ثانیه به طول می انجامد. این پدیده تنها از یک قرن قبل مطرح شده است اما تنها از سال 1989 است که آزمایشاتی برای بررسی آن انجام می شود به طوری که در این سال، فضانوردان یک ماموریت شاتل ناسا توانستند به دفعات از پدیده بلوکهای نوری عکسبرداری کنند.

به گفته فیزیکدانان، آسمان شگفت انگیزترین آزمایشگاه پدیده های فیزیکی و شیمیایی است.