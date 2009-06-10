دستان کارشکنان را قطع می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر چهارشنبه در همایش دهها هزار نفری هواداران خود در مقابل دانشگاه صنعتی شریف سخن می گفت اعلام کرد که 45 دقیقه وقت قانونی به وی داده شده است تا امشب در تلویزیون سخن بگوید.

این کاندیدای انتخابات ادامه داد: در برنامه های گذشته مناظره ها رقبای بنده در تلویزیون نمودارهایی را به نمایش گذاشتند، موارد که به دروغ آنها را رسم نموده بودند. اولاً در آن نمودارها سالهایی که رسم کرده بودند اشتباه بود به طوری که سال 83 را به حساب 84 گذاشتند و 86 را به حساب 85 گذاشتند. آنها یک یک آمارها را به عقب آوردند تا تناسب به هم بخورد.

وی گفت: این افراد آمدند و جای نمودار X و Y را با یکدیگر عوض کردند تا اندازه نمودارها غیرواقعی باشد. آنها این تقلب را درتلویزیون به مردم نشان دادند که بنده در برنامه تلویزیونی که دارم اینها را خواهم گفتم.

احمدی نژاد با بیان اینکه مخالفینش می گویند دولت بی ادبی می کند ، گفت: بدترین توهین ها طی سال های گذشته به این دولت شد به طوری که کاریکاتور بنده را کشیدند و به همسر و فرزندان بنده نیز توهین کردند. ما کجا با آنها بی ادبی کردیم. امیرالمومنین فرموده است اگر کسی تخلف کرد حق ملت را ضایع کرد، دست اندازی به بیت المال داشت باید نام او را اعلام کنیم و انگ ننگ را بر پیشانی آنها بچسبانیم و بچرخانیم تا دیگر کسی جرأت خیانت نکند.

وی ادامه داد: این افراد در زمان اجرای عدالت با شمشیر در مقابل مجری عدالت ایستادند. ما 4 سال سکوت کردیم تا در سیستم اداری مقررات را جابجا ودرست کنیم تا دست آنها را از بیت المال قطع کنیم که کارهای خوبی صورت گرفته اما شما بدانید هنوز این افراد در سیستم حضور دارند و کارشکنی می کنند. بنده اگر دور بعد رئیس جمهور شوم همه دستان کارشکنان را به کمک شما قطع خواهم کرد.

وی افزود: در منطق ملت ایران سئوال کردن حق ملت است. خدا می داند در هر سه مناظره خود را کنترل کردم که مبادا به شخص طرف مقابل مناظره توهین شود. سئوال کردم مدرک تحصیلی این فرد را می شناسید اجازه می دهید بگویم که خود آن آقا وقتی فهمید موضوع همسرش است عصبانی شد در حالی که اگر این پرونده برای شخص دیگری بود آیا اینقدر عصبانی می شد؟ حال موضوع این بود که مگر می شود یک فرد قبل از فوق لیسانس وارد دکترا شود و چطور می شود که یکنفر که کارمند است و هنوز فوق لیسانس و دکترای خود را نگرفته به عنوان رئیس دانشگاه منصوب می شود.

احمدی نژاد ادامه داد: سئوال من این است کسی که کار علمی نکرده و نوآوری نیز نداشته است چطور در مدت کوتاهی در بعد از فوق لیسانس بلافاصله دستیار می شود و کمتر از دو سال استادیار می شود و بعد از سه سال به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب می شود آیا همه این کارها خلاف قانون نیست. همه اینها تبعیض و رانت خواری است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما می گوییم با دادن این مدارک قلابی به دانشجویان و اساتیدی که سالها زحمت کشیده اند ظلم می شود. آنها زیر سئوال می روند. بنده بیش از 10 هزار نامه دارم از دانشجویان دانشگاه آزاد که می گویند شهریه دانشگاهشان را ندارند که پرداخت کنند.

ادامه دارد...