پلیس فارس در عرصه انتخابات از مدیریت کامل فرهنگی استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری، این نوع مدیریت فرهنگی را حاصل درک و فهم کامل و شایسته پلیس از انتخابات دانست و افزود: طی این مدت پلیس استان فارس توانست مدیریت جدید و خلاقی را در اداره کردن اجتماعات به ویژه عرصه انتخابات به کار گیرد و نهایت این مدیریت جدید، مدرن و مناسب را در روز انتخابات شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی طی این مدت در حوزه انتخابات نمره مطلوبی را کسب کرده است، افزود: البته طی این مدت در برقراری امنیت کامل عرصه انتخابات ستادهای انتخاباتی هر چهار کاندیدا، هواداران و شهروندان به خوبی همکاری کرده و نهایت تلاش خود را در این رابطه انجام داده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه به طور تقریبی اکثریت هواداران طی این مدت به مقررات احترام گذاشته و به تذکرات پلیس گوش فرا دادند، افزود: طی چند شب اخیر هوادارن کاندیداها به خوبی در کنار یکدیگر برای نامزد خود تبلیغ کرده اما کوچکترین مشکلی نیز به وجود نیامد و امیدواریم در آینده نیز وضع به همین منوال ادامه یابد.

سردار مویدی با اشاره به نزدیک شدن به مراحل پایانی موعد قانونی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها نیز بیان کرد: تا به این مرحله پلیس برای حفظ شور و نشاط انتخابات جامعه نسبت به مواردی که در سطح شهر روی می داد فقط در حد تذکر و بدون اعمال قانون جدی رفتار می کرد اما پس از اتمام مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی، هواداران باید به طور کامل قوانین و هنجارها را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه هواداران کاندیدای پیروز انتخابات نیز باید نسبت به برگزاری تجمعات شادی خود در محلهای خاص و مراتب قانونی را رعایت کنند، افزود: البته طی این مدت شاهد بودیم که عده ای از افراد برخی از هنجارها و مقررات را رعایت نمی کردند که موجب سلب آسایش و آرامش مردم شده بود.

هواداران کاندیداها محیط زیست شیراز را تخریب نکنند

وی با اشاره به اینکه عده ای در این مدت با تخریب فضای سبز و اعمال غیر قانونی برای مردم ایجاد زحمت کرده اند، اظهار داشت: پلیس این افراد خاص را شناسایی کرده و به طور حتم به زودی برابر با مقررات با آنها برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: مواردی نظیر مسدود کردن خیابان، آویزان شدن از خودرو، حمل سرنشین اضافه در خودرو وسیله نقلیه همه از جمله موارد خلاف قانون بوده که در صورت مشاهده از سوی ماموران نیروی انتظامی نسبت به صدور جریمه اقدام خواهد شد.

سردار مویدی در بخش دیگری از سخنان خود از به کارگیری 15هزار نفر نیروی پلیس در تمام سطوح برای برقراری امنیت انتخابات خبر داد و افزود: علاوه بر این پلیس در لایحه های مختلف از گشت هوایی نیز استفاده خواهد کرد تا امنیت مطلوبی برای شهروندان در روز انتخابات فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی طی نامه ای از بسیج نیز درخواست تعدادی نیرو کرده که در روز انتخابات با نظارت و کنترل پلیس به صورت ترکیبی با نیروی انتظامی و در محل هایی که پلیس تشخیص می دهد از این نیروها نیز استفاده خواهد کرد.