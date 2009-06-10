"فرهنگنامه فارسی" در شهر کتاب نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرهنگنامه فارسی" تالیف غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی و نسترن حکمی است و به همت انتشارات فرهنگ معاصر در سه جلد منتشر شده است.



جلسه نقدو بررسی این فرهنگ از ساعت 17 آغاز می شود.



این فرهنگ شامل بیشتر واژگان به کار رفته در نوشته‌های فارسی به علاوه رایج‌ترین اعلام است و هدف از تالیف آن، فراهم کردن مرجعی برای کاربران زبان فارسی است تا بتوانند واژه یا نامی را که می‌خوانند یا می‌شنوند شناسایی کنند.



مرکز فرهنگی شهرکتاب درخیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، پلاک ۸ واقع شده است.



