بررسی زندگی موشها با هدف تدارک سفر انسان به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمایشگاه توسط " اسا" در مدرسه مهندسی دانشگاه بارسلونا افتتاح شده است که در آن حیات حیوانات آزمایشگاهی در محیطهای بسته مورد آزمایش قرار خواهد گرفت این آزمایشات با هدف بررسی امکان حیات جانداران در محیطهای بسته به خصوص برای سفرهای طولانی به مریخ انجام می شود.

در این آزمایشات، احتمال بازیافت غذا، آب و اکسیژن به مدت حداقل 36 ماه در ماموریت سفر به مریخ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در حال حاضر در این آزمایشگاه 40 موش در یک محیط بسته آزمایش می شوند و تواناییهای روحی و فیزیکی آنها کنترل خواهد شد.

این پروژه "ملیسا" (تغییرات سیستم حمایت زندگی میکرو اکولوژیکی) نام دارد. ملیسا در حقیقت یک اکوسیستم مصنوعی برای بازیابی غذا، آب و اکسیژن از مواد معدنی، دی اکسید کربن و مواد زایدی است که موشها در این محیطهای بسته مصرف می کنند.

براساس گزارش EurekAlert، مهمترین هدف پروژه ملیسا ارزیابی امکان تعادل میان مصرف و بازیافت اکسیژن است. محدودیت اکسیژن مهمترین مشکل فضانوردان در شرایط بی وزنی و خارج از گرانش در سفرهای طولانی فضایی است.