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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

زارعیان به مهر خبر داد:

تلاش مخابرات برای ایجاد شبکه پایدار اینترنت و موبایل در روز انتخابات

تلاش مخابرات برای ایجاد شبکه پایدار اینترنت و موبایل در روز انتخابات

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در صدد هستیم در روز برگزاری انتخابات شبکه پایداری را برای کاربران اینترنت و موبایل ایجاد کنیم.

داورد زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر شبکه مخابرات را شبکه ای بی مسئله دانست و گفت: عملکرد شبکه در روزهای اخیر مبین این مسئله است و حتی شاهد بودیم که با ایجاد ترافیک در شبکه اختلالی در شبکه های ارسال پیامک و اینترنت ایجاد نشد.

وی با اشاره به پیامکهای ارسالی در روزهای انتخابات افزود: علی رغم رشد 30 تا 35 درصدی ارسال SMS در شبکه اختلالی ایجاد نشد و درصدیم تا این پایداری را در روز برگزاری انتخابات نیز حفظ کنیم تا شهروندان از این امکان ارتباطی استفاده کنند.

زارعیان اینترنت و پیامک را از جمله ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی ذکر کرد و اظهار داشت: این ابزار در حوزه های خصوصی و جمعی کاربرد دارد. ضمن اینکه در حوزه جمعی و عمومی کاربرد اطلاع رسانی دارند که امروزه به طور وسیعی از آن استفاده می شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به کاربردهای این ابزار ارتباطی در انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: پیامک و اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای اطلاع رسانی استفاده می شود که در روز گذشته تعداد ارسال پیامکها از 110 میلیون بالغ شد. 

کد مطلب 894319

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