اعلام آمادگی حماس برای شرکت در گفتگوهای قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح البردویل از رهبران حماس در گفتگو با خبرگزاری شینهوا خاطرنشان کرد: حماس دعوت مصر را برای مشارکت در گفتگوهای ملی دریافت و آمادگی خود را برای حضور در این گفتگوها اعلام کرده است.

وی افزود: حماس پس از آنکه مصر متعهد شد تشکیلات خودگردان فلسطین را برای جلوگیری از بازداشت نیروهای حماس در کرانه باختری تحت فشار قرار خواهد داد، برای حضور در گفتگوهای ملی قاهره اعلام آمادگی کرد.

خاطرنشان می شود در پی درگیری های شدیدی که هفته گذشته در قلقیلیه واقع در کرانه باختری صورت گرفت و منجر به ترور برخی نیروهای حماس توسط عناصر امنیتی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شد، حماس اعلام کرد که در حال بررسی تعلیق گفتگوهای ملی است.