900 بازرس بر انتخابات بوشهر نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، محمدحسن شنبدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع بازرسان انتخابات شهرستان دشتستان افزود: مهمترین و اساسی ترین برنامه هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ایجاد فرآیندی است که بتوانیم از تک تک آرای مردم با اصل پیشگیری و بستن گلوگاه های خلاف با استفاده از تجربیات سنوات گذشته، هرگونه زمینه و فضای تخلف انتخاباتی را مسدود و به حداقل برسانیم .

وی اظهار داشت: در این راستا جهت آشنایی و آگاهی بازرسان با قوانین و مقررات مربوط دوره های آموزشی و توجیهی برگزار شده است و بر اساس برنامه زمان بندی وزرات کشور همه اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات پویا و پرشکوه مهیا شده است.

فرماندار دشتستان گفت: یکی از محورهای مهم انتخابات در کشور، حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای و نشان دادن اقتدار و عظمت این انقلاب به جهانیان است.

غلامحسین زارعی افزود: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات و خلق حماسه عظیم بار دیگر دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مایوس خواهند کرد.