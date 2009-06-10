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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

900 بازرس بر انتخابات بوشهر نظارت دارند

900 بازرس بر انتخابات بوشهر نظارت دارند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر گفت: 900 بازرس در 622 شعبه اخذ رای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و 159 شعب اخذ رای میان دوره ای مجلس شورای اسلامی کار بازرسی بر انتخابات را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، محمدحسن شنبدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع بازرسان انتخابات شهرستان دشتستان افزود: مهمترین و اساسی ترین برنامه هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ایجاد فرآیندی است که بتوانیم از تک تک آرای مردم با اصل پیشگیری و بستن گلوگاه های خلاف با استفاده از تجربیات سنوات گذشته، هرگونه زمینه و فضای تخلف انتخاباتی را مسدود و به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: در این راستا جهت آشنایی و آگاهی بازرسان با قوانین و مقررات مربوط دوره های آموزشی و توجیهی برگزار شده است و بر اساس برنامه زمان بندی وزرات کشور همه اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات پویا و پرشکوه مهیا شده است.

فرماندار دشتستان گفت: یکی از محورهای مهم انتخابات در کشور، حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای و نشان دادن اقتدار و عظمت این انقلاب به جهانیان است.

غلامحسین زارعی افزود: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات و خلق حماسه عظیم بار دیگر دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مایوس خواهند کرد.

کد مطلب 894332

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