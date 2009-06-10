"سفرنامه‌ حج منصور" با تصحیح رسول جعفریان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "سفرنامه‌ حج منصور" ماحصل مشاهدات یعقوب میرزای تبریزی متلخص به منصور در تشرفش به حج است که در این سفر هفت ماه و هفت روزه‌اش از شهر‌ها و آبادی‌های بسیار گذر کرده است.

وی سفرش را در سال 1285 هجری آغاز کرد و در سال 1286 به پایان رساند و مشاهداتش را از سرزمین‌هایی مانند عثمانی، شامات، مصر و عربستان به رشته تحریر درآورد.

از ویژگیهای این نسخه خطی می‌توان به اهداف نگارش این سفرنامه، نگارش طنز‌آمیز، زمان نگارش متن، ثبت شگفتی‌ها، گزارش تمدن روز، وصف شهر‌ها، آگاهی درباره‌ حمل و نقل این دوره، سوگنامه‌ عجم در حرمین، حجاج عجم و تقیه و تصاویر اشاره کرد.

این کتاب در 304 صفحه و با شمارگان 1100 نسخه توسط موسسه انتشاراتی علم به ویترین کتابفروشیها رسیده است.

