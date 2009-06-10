فرصت صدا و سیما باید به طور یکسان به کاندیداها اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی پس از سخنرانی در جمع مردم بروجرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال آنان در خصوص موافقت صدا و سیما با دادن وقت 20 دقیقه ای به محمود احمدی نژاد دیگر کاندیدای ریاست جمهوری به منظور دفاع از حقوق خود، اظهار داشت: من هم زمزمه این خبرها را شنیده ام و امیدوارم درست نباشد زیرا این ظلم به باقی کاندیداهاست.

وی افزود : اگر چنین خبری صحت داشته باشد و صرفا به یکی از کاندیداها فرصت صحبت داده باشند به معنای این است که دولت از همه امکانات و قدرت خود استفاده کرده است. اگر این خبر صحت داشته باشد این نشان دهنده تسلیم صدا وسیما در برابر فشار دولت است.

موسوی تصریح کرد: درگذشته نیز چنین مواردی داشتیم و در یک سال اخیرکه مسئله انتخابات مطرح شده صدا و سیما درتمام شبکه ها به طور آشکار در خدمت تبلیغات دولت قرار گرفته است.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: به نظر من اگر منصفانه نگاه شود اگر قرار است وقتی داده شود کاندیداهای دیگر نیز باید این فرصت را داشته باشند. طبیعتا یک ساعت هم باید در خدمت بنده باشد تا نسبت به فحاشی ها و پرونده سازیها صحبت کنم. این به نظر من نوعی حق کشی است وبه اصطلاح عامیانه یک نوع جر زنی در رقابت است.

وی افزود: اگر قرار باشد رقابت انتخاباتی سالم صورت گیرد در صورت صحت این شایعه، این خبر به معنای نقض سلامت انتخابات است.

موسوی با بیان اینکه ما انتخابات فرمایشی نمی خواهیم تاکید کرد: ما به دنبال انتخابات آزاد هستیم و فکر می کنم اتفاقی که قرار است رخ دهد و صرفا به یک کاندیدا وقت داده شود، اثرات خوبی بر افکار عمومی نداشته و برای رقیب هم نفعی در بر نداشته باشد.

وی یاد آور شد: مردم آگاه تر از این هستند که در چند ساعت مانده به انتخابات با دادن فرصت به یک فرد خاص تحت تاثیر قرار گیرند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد مسئولان صدا و سیما باید این مسئله را بازنگری کنند و کاری انجام دهند که پشیمان نشوند.