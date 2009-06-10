حضور طرفداران میرحسین موسوی در میدان نقش جهان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مردم و خصوصا تعداد زیادی از جوانان اصفهانی که مدت زمان زیادی است علاقه مند به شنیدن سخنان رئیس جمهور دولت اصلاحات هستند این بار برای استقبال از خاتمی در حمایت از موسوی در میدان امام (نقش جهان) آمده و با حضور پرشور خود از ساعتها پیش از آماده شنیدن سخنرانی وی هستند.

همچنین بر اساس گزارشات رسیده به خبرنگار مهر ، جوانان اصفهانی که همگی سبز پوش و یک رنگ و یک صدا میر حسین موسوی را بر زبان می آورند از کاندیدای انتخابی خود حمایت می نمایند.

خاتمی ظهر امروز پس از ورود به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ابتدا به دیدار آیت الله طاهری رفت که در این دیدار برخی از چهره های سیاسی اصفهان چون استاندار اسبق اصفهان محمود حسینی، ساسان، ستاری فر، مرتضی مبلغ و ... حضور داشتند . و