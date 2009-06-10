حضور طرفداران میرحسین موسوی در میدان نقش جهان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مردم و خصوصا تعداد زیادی از جوانان اصفهانی که مدت زمان زیادی است علاقه مند به شنیدن سخنان رئیس جمهور دولت اصلاحات هستند این بار برای استقبال از خاتمی در حمایت از موسوی در میدان امام (نقش جهان) آمده و با حضور پرشور خود از ساعتها پیش از آماده شنیدن سخنرانی وی هستند.
همچنین بر اساس گزارشات رسیده به خبرنگار مهر ، جوانان اصفهانی که همگی سبز پوش و یک رنگ و یک صدا میر حسین موسوی را بر زبان می آورند از کاندیدای انتخابی خود حمایت می نمایند.
خاتمی ظهر امروز پس از ورود به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ابتدا به دیدار آیت الله طاهری رفت که در این دیدار برخی از چهره های سیاسی اصفهان چون استاندار اسبق اصفهان محمود حسینی، ساسان، ستاری فر، مرتضی مبلغ و ... حضور داشتند . وی پس از انجام برنامه های پیش بینی شده در این سفر به میدان امام اصفهان برای ایراد سخنرانی خواهد رفت.
در این خصوص یکی از فعالان انتخاباتی موسوی در کمیته دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه در این دور انتخابات ریاست جمهوری حضور کاندیداهای هر دو جناح نکته مهم و جالبی است که به چشم می خورد که هر یک با دیدگاه های متفاوتی پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.
حامد سعیدی ادامه داد: حضور جوانان در میدان امام اصفهان که از ساعتها پیش از سخنرانی در میدان امام اصفهان حاضر شده اند و حرکت آنان از هشت مسیر در سطح شهر به سمت میدان خود مبین نگرش و دیدگاه جوانان اصفهانی است.
همچنین یکی دیگر از شهروندان اصفهانی که برای استقبال از خاتمی و استماع سخنان او به میدان امام اصفهان آمده بود اظهار داشت: یکی از دلایل حضور من در میدان امام شنیدن برنامه های دولت موسوی از زبان خاتمی است تا در نهایت کاندیدای انتخابی خود را بهتر بشناسم.
یکی دیگر از دانشجویان فعال در ستاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله دلایل حضور خود در میدان را ضمن استقبال از خاتمی و استماع سخنرانی وی در این دانست و تاکید کرد: در آخرین لحظات تبلیغات خواستیم با حضور پررنگ جوانان اصفهانی حضو خود در صحنه را نشان دهیم.
به گزارش مهر دقایقی دیگر خاتمی وارد میدان امام اصفهان خواهد شد و در جمع پرشور جوانان و مردم اصفهان سخنرانی خواهد کرد.
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