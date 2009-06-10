مراسم تقدیر از پروفسور حامد الگار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور حامد الگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی دپارتمان خاورمیانه دانشگاه برکلی آمریکا در بخش مجموعه آثار منتشر شده در زمینه انقلاب اسلامی، برگزیده بخش خارجی دومین جشنواره بین المللی فارابی در 7 دی ماه 87 و موفق به کسب رتبه برتر شد.

به دلیل عدم حضور وی در زمان برگزاری جشنواره فارابی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی، با اهدای "لوح تقدیر ریاست جمهوری"، "لوح تقدیرآیسسکو"، "لوح تقدیر یونسکو"، "یادمان فارابی" و جایزه نقدی ویژه برگزیدگان خارجی دومین جشنواره از وی تقدیر به عمل می آورد.

الگار که به بیش از 5 زبان زنده دنیا از جمله زبان فارسی تسلط کامل دارد، در سال 1962 از دانشگاه تهران در رشته زبان فارسی فارغ التحصیل شده و دکترای مطالعات اسلامی خود را در سال 1965 از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است.