مردم آرامش خود را حفظ کنند/ با منطق در برابر دروغگویی می ایستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که ظهر چهارشنبه در جمع دهها هزار حامی خود در مقابل دانشگاه شریف تهران سخن می گفت اظهار داشت: امروز متاسفانه افرادی که انتقاد می کنند و خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دهم آماده می کنند ، افرادی را دور و بر خود جمع کرده اند که حرفهایشان حرفهای 20 سال پیش است به طوری که به ما می گویند شما اشتباه کردید و کشور را دچار مشکل کرده اید.

وی گفت: البته بنده سخنان این افراد را قبول دارم. در کشور اشکال وجود دارد چرا که اگر مشکل نبود چرا ما امروز مجبوریم 24 ساعته کار کنیم تا اشکالات دولت های گذشته را برطرف کنیم. بنده به توصیه دوستان توجه کردم . یکی از بزرگ ترین کارهای این دولت این بود که بعضی از دوستان این آقایان را نگه داشت و آنها نیز به دولت ضربه زدند اما بدانید به لطف خدا در دولت بعد دیگر از این اشتباهات وجود نخواهد داشت.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز این افراد منتقد این هستند که چرا رئیس جمهور به روستاها می رود چرا در کشورهای خارجی از حق ملت دفاع می کند البته اینکه آنان احساس خطر می کنند درست است چون آنها شجاعت رفتن بین ملت ها را ندارند. بنده پیشنهاد می دهم که با تک تک این آقایان دست در دست هم به میان مردم برویم تا ببینیم که مردم چه کسی را می پذیرند.

وی تاکید کرد: این دولت خود را خادم ملت می داند . آنهایی که دروغ می گویند دستشان آلوده است، آنهایی که پشت و جلو صحنه کار می کنند را اعلام خواهم کرد.

احمدی نژاد تصریح کرد: متاسفانه کسانی که پول نقد گرفته اند امروز برای توجیه خودشان همه علمای تاریخ اسلام را زیر سئوال می برند. برای اینکه بتوانند دنیا طلبی و کثافت کاری های خودشان را ماست مالی کنند دست به هر اقدامی می زنند اما باید بدانید که ملت ایران هوشیار است و عالمان اصیل ، مردمی و مومن را از یک عده قلیل سوء استفاده چی جدا خواهد کرد.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به آنچه "رانت خواری آقایان و آقازاده هایشان" خواند، گفت: متاسفانه برخی از آقایان که هر کدامشان چند آقازاده دارند دست در بیت المال دارند به طوری که برخی از این آقازاده ها دائما به خارج از کشور می روند.، البته بنده از آنهایی نیستم که بگویم ملت ایران به خارج از کشور سفر نکنند همه ایرانیان باید به خارج از کشور سفر کنند و دنیا را ببینند. اما این درست نیست که یک آقازاده در طول یک سال بیش از 120 بار به خارج سفر کند.

احمدی نژاد ادامه داد: سفرهای خارجی این آقازاده ها این طور نیست که تنها بروند. کنار هر کدامشان چند نفر وجود دارد که به بخواهند جمع و جور کنند .حساب کنید هر یک بار رفت و برگشت آقایان و خریدشان از بازارهای اروپا و لندن چه میزان می شود.

وی گفت : آن خانم در حضور رئیس جمهور اسبق اعلام کرد که دولت اصلاحات در ادامه دولت پدرش است ، با روی کار آمدن دولت نهم این رابطه ها قطع شد ولی هنوز به جوسازی های خود ادامه می دهند . اینها به دنبال این هستند که مسیر انقلاب را بار دیگر منحرف کنند اما این دولت و مردم تهران در برابر این افراد خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که انقلاب از مسیر خود منحرف شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه آنها فهمیده اند که صحنه را از دست داده اند و بر این اساس بدنبال تشنج هستند گفت : بنده از شما مردم غیور می خواهم که آرامش خود را حفظ کنید. ما منطق داریم و با منطقمان در برابر دروغ گویی ها دفاع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اظهارات مدیر عامل متروی تهران مبنی بر اینکه دولت نهم به مترو هیچ کمکی نکرده است گفت: این دولت بیش از 4.5 برابر دولت قبل به مترو تهران کمک مالی کرده است حال مخالفان ما دائما می گویند دولت پول نداده است. در دولت قبل تنها 950 دستگاه اتوبوس اختصاص داده شد بود که بخشی از آن را زمانی که بنده در شهرداری بودم به شرکت های خودروسازی رفتم و آنها را تحویل گرفتم اما در طول این دولت بیش از 3900 دستگاه اتوبوس تحویل شده است. اتوبوسهایی که 82.5 درصد مبلغ آن یارانه است که دولت پرداخت می کند.

احمدی نژاد در پایان سخنان خود تصریح کرد: بنده از شما ملت غیور ایران بویژه ملت تهران می خواهم که 22 خردادماه بر سر صندوق های رای حاضر شوید تا یکبار دیگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر همایش حامیان احمدی نژاد صبح امروز با راهپیمایی هوادارانش از میدان انقلاب تا دانشگاه شریف برگزار شد.