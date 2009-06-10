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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب شدند

مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب شدند

مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد، علیرضا صالحی - مدیر کل فوق برنامه فرهنگی، محمدرضا آرام - رئیس پژوهشکده قرآن وعترت، سید بابک فرزانه - مدیر کل آموزش فرهنگی، حجت الاسلام یداله حبیبی - مدیر کل برنامه ریزی و تحقیقات فرهنگی و حسنعلی احمدی فشارکی - معاون پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی شدند.

محمد مهدی مظاهری - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در مراسم معارفه مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: لازمه توسعه فرهنگی، برنامه ریزی مدون، روز آمد و کار آمد است لذا انتصاب مدیران جدید این حوزه در همین راستا صورت گرفته و مدیران فرهنگی واحدهای انشگاهی نیز باید همگام با برنامه های معاونت فرهنگی دانشگاه پویا و پرتلاش حرکت کنند.

کد مطلب 894367

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