مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد، علیرضا صالحی - مدیر کل فوق برنامه فرهنگی، محمدرضا آرام - رئیس پژوهشکده قرآن وعترت، سید بابک فرزانه - مدیر کل آموزش فرهنگی، حجت الاسلام یداله حبیبی - مدیر کل برنامه ریزی و تحقیقات فرهنگی و حسنعلی احمدی فشارکی - معاون پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی شدند.

محمد مهدی مظاهری - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در مراسم معارفه مدیران جدید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: لازمه توسعه فرهنگی، برنامه ریزی مدون، روز آمد و کار آمد است لذا انتصاب مدیران جدید این حوزه در همین راستا صورت گرفته و مدیران فرهنگی واحدهای انشگاهی نیز باید همگام با برنامه های معاونت فرهنگی دانشگاه پویا و پرتلاش حرکت کنند.