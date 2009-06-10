کارگاه آموزشی مدیریت و توسعه تکنولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر محسن نصر خاطر نشان کرد : مرکز برنامه ریزی شهر تهران و سازمان هواوفضا به عنوان دو سازمان پیشرو درزمینه مدیریت تکنولوژی در چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران به عنوان حامی کنفرانس حضور دارند و مبین این مسئله است که از دید افراد آکادمیک ، کاربرد مدیریت تکنولوژی در مدیریت شهری یک بحث علمی به شمار رفته و کمیته توانسته برای اولین بار ادبیات مدیریت تکنولوژی در مدیریت شهری را در اذهان نهادینه کند.

مشاور مرکز مطالعات و برنامه ریزی همچنین افزود: این کمیته پس از تنظیم چارچوبی منسجم برای تدوین سند راهبردی توسعه فناوری ابتدا به بررسی چالش های تکنولوژیکی موجود در مدیریت شهری پرداخته و پس از انجام روش های مرسوم و متداول نظیر آنالیز و سایر مدل های تخصصی حوزه مدیریت تکنولوژی ، بیانیه ماموریت و ارزشهای محوری سند راهبردی توسعه فناوری را تدوین کرد و این سند به عنوان اولین سند کلی راهبردی مرکز مطالعات به مدیریت شهری تهران برای بهره برداری ارائه خواهد شد.

دکتر نصر در رابطه با فعالیت های سال 87 کمیته نیز گفت: در سال گذشته کمیته در قالب آموزش و ترویج مقوله مدیریت تکنولوژی در مدیریت شهری فعالیت هایی داشته است، طی شش ماه اول سال دونشست تخصصی "شهر خلاق " و "اهمیت و جایگاه مدیریت تکنولوژی در مدیریت شهری " را برگزار نموده و از متخصصان مدیریت شهری برای شرکت در این نشست ها دعوت به عمل آورده است.

وی در ادامه افزود: کمیته پیش از این نیز و در سه ماه پایانی سال 87 دو پروژه کلان با عناوین تدوین استراتژی کلان توسعه تکنولوژی در شهرداری تهران و پروژه اسقرار نظام جامع مدیریت تکنولوژی در شهرداری تهران را تعریف نموده است.