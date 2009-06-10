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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

پیکر شهید شادسری در رامسر تشییع شد

پیکر شهید شادسری در رامسر تشییع شد

ساری - خبرگزاری مهر: پیکر پلیس راهور، افسر وظیفه شهید حسین شادسری ظهر چهارشنبه در رامسر تشیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، پیکر پلیس راهور افسر وظیفه شهید حسین شادسری که در حین خدمت در مرقد امام خمینی (ره) بر اثر برخورد با خودرو به شدت مجروح شده و به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید در مراسمی با حضور مسئولان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مردم رامسر از منزل شهید واقع در لیدو و تا گلزار شهدای لمتر رامسر تشییع و به خاک سپرده شد.

افسر وظیفه شهید حسین شادسری پلیس راهور که در اثر سانحه رانندگی در منطقه حرم امام راحل پس از برخورد با یک خودروی سواری در حال حرکت بود، به علت شدت جراحت به شهادت رسید، وی ساکن منطقه توساسان رامسر بود که خدمت سربازی را در پلیس راهور پایتخت در مرقد امام (ره) می گذراند.

کد مطلب 894371

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