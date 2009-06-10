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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

جمشید محمدزاده:

یک میلیون و 883 هزار نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای هستند

یک میلیون و 883 هزار نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: یک میلیون و 883 هزار نفر در سطح استان واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمدزاده بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری از آمادگی کامل آذربایجان غربی برای برگزاری هرچه بهتر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و افزود: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در استان فراهم شده است .

وی بیان داشت: 30 هزار نفر از عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان ساماندهی شده اند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هزار و 823 صندوق در سطح استان آرا مردم را جمع آوری خواهند کرد، اظهار داشت: از این تعداد هزار و 21 صندوق ثابت و 802 صندوق سیار هستند.

محمدزاده ادامه داد: از این تعداد صندوق اخذ رای 775 صندوق شهری و هزار و 48 صندوق روستایی هستند.

وی با اشاره به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: طرفداران کاندیداها تا 24 ساعت مانده به آغاز اخذ رای حق تبلیغات دارند که باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

وی گفت: طرفداران نامزدها باید با رعایت موازین و موارد قانونی در روز 22 خرداد در پای صندوقهای رای حاضر شوند.

به گفته محمدزاده طرفداران کاندیداها حق ندارند با حمل پوستر، عکس، نماد و یا نشانه له یا علیه نامزدی تبلیغات کنند.

کد مطلب 894376

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