  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

سالانه؛

120 هزار خودرو در مجموعه پارس خودرو اردبیل تولید می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی و فروش شرکت پارس خودرو گفت: مجموعه پارس خودرو در اردبیل سالانه بیش از 120 هزار دستگاه خودرو سواری تولید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز بخت ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز احداث این مجموعه در اردبیل اظهار داشت: برای ساخت این مجموعه که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی این مجموعه در اشتغالزایی و رفع بیکاری این استان افزود: با احداث و تکمیل مجموعه پارس خودرو در اردبیل 15 هزار نفر به طور مستقیم و 150 هزار نفر به طور غیر مستقیم در این مجموعه فعالیت خواهند کرد.

معاون بازرگانی و فروش شرکت پارس خودرو همچنین با اشاره به نوع خودروهای تولیدی در این مجموعه خاطر نشان کرد: خودروی تولید شده در این مجموعه از نوع هیبریدی با مصرف کمتر از چهار لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر و در کلاس A  و B خواهد بود.

در این مراسم استاندار اردبیل نیز طی سخنانی صنعت را یکی از محورهای چهارگانه توسعه استان اردبیل بر شمرد و ابراز داشت: ما با همه توان از سرمایه گذاران صنعتی جهت کارآفرینی در استان حمایت می کنیم.

منصور حقیقت پور با تاکید بر لزوم رشد صادرات محصولات صنعتی و تولیدی استان در سالهای آینده یاد آور شد: هم اکنون با رایزنیهای صورت گرفته، برخی از کشور های آسیای میانه و ترکیه برای صدور تولیدات صنعتی استان بازار مناسبی تشخیص داده شده است.

کد مطلب 894380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها