120 هزار خودرو در مجموعه پارس خودرو اردبیل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز بخت ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز احداث این مجموعه در اردبیل اظهار داشت: برای ساخت این مجموعه که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی این مجموعه در اشتغالزایی و رفع بیکاری این استان افزود: با احداث و تکمیل مجموعه پارس خودرو در اردبیل 15 هزار نفر به طور مستقیم و 150 هزار نفر به طور غیر مستقیم در این مجموعه فعالیت خواهند کرد.

معاون بازرگانی و فروش شرکت پارس خودرو همچنین با اشاره به نوع خودروهای تولیدی در این مجموعه خاطر نشان کرد: خودروی تولید شده در این مجموعه از نوع هیبریدی با مصرف کمتر از چهار لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر و در کلاس A و B خواهد بود.

در این مراسم استاندار اردبیل نیز طی سخنانی صنعت را یکی از محورهای چهارگانه توسعه استان اردبیل بر شمرد و ابراز داشت: ما با همه توان از سرمایه گذاران صنعتی جهت کارآفرینی در استان حمایت می کنیم.

منصور حقیقت پور با تاکید بر لزوم رشد صادرات محصولات صنعتی و تولیدی استان در سالهای آینده یاد آور شد: هم اکنون با رایزنیهای صورت گرفته، برخی از کشور های آسیای میانه و ترکیه برای صدور تولیدات صنعتی استان بازار مناسبی تشخیص داده شده است.

