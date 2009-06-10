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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

یک مقام آمریکایی:

حمله به کره شمالی در دستور کار آمریکا قرار ندارد

حمله به کره شمالی در دستور کار آمریکا قرار ندارد

نماینده ویژه آمریکا در موضوع برنامه های هسته ای کره شمالی اعلام کرد واشنگتن تمایلی به درگیری با پیونگ یانگ ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "استفان بوسورث" (Stephen Bosworth) گف ت: آمریکا برنامه ای برای دست زدن به اقدام نظامی علیه کره شمالی یا براندازی دولت فعلی این کشور در دست ندارد.

بوسورث افزود : ما هیچ برنامه ای برای حمله به کره شمالی و یا تغییر رژیم آن با استفاده از زور نداریم و این مسئله بارها به کره شمالی تاکید شده است.

وی همچنین اظهارات مقامهای کره شمالی برای برخورد با سیاستهای خصمانه آمریکا را بی اساس خواند و اعلام کرد ایالات متحده همچنان در راستای ازسرگیری گفتگوهای شش جانبه تلاش می کند.

کد مطلب 894383

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