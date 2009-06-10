حمله به کره شمالی در دستور کار آمریکا قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "استفان بوسورث" (Stephen Bosworth) گف ت: آمریکا برنامه ای برای دست زدن به اقدام نظامی علیه کره شمالی یا براندازی دولت فعلی این کشور در دست ندارد.

بوسورث افزود : ما هیچ برنامه ای برای حمله به کره شمالی و یا تغییر رژیم آن با استفاده از زور نداریم و این مسئله بارها به کره شمالی تاکید شده است.

وی همچنین اظهارات مقامهای کره شمالی برای برخورد با سیاستهای خصمانه آمریکا را بی اساس خواند و اعلام کرد ایالات متحده همچنان در راستای ازسرگیری گفتگوهای شش جانبه تلاش می کند.