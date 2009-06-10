ایران خواستار اقتصاد ملی پرافتخار است/لرستان مرکز علم و شهامت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، میرحسین موسوی ظهر چهارشنبه در سالن ورزشی ولایت بروجرد اظهار داشت: من امروز افتخار می کنم در میان مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پرور بروجرد هستم. این شهر از دیرباز به نخبه پروری و پرورش عالمان، مورخان، شاعران و اندیشمندان مشهور بوده است.

وی با اشاره به وجود شخصیت های بزرگی چون آیت الله بروجردی و سید جعفر شهیدی در شهر بروجرد، عنوان کرد: وجود این اندیشمندان نشان دهنده این است است که بروجرد شهری فرهنگ پرور و یک میراث تاریخی قدیمی برای کشور محسوب می شود.

نخست وزیر دوران جنگ با تاکید بر اینکه افتخار می کنم داماد لرستان و بروجردی ها هستم، افزود: لرستان همواره در طول تاریخ کشورمان نقش موثری داشته است و در دفاع از مرزهای کشور، حفظ حیثیت و فرهنگ ایران اسلامی نقش داشته است.

موسوی لرستان را مرکز شهامت و علم دانست و افزود: امروز ما برای داشتن یک ایران آباد و پیشرفته اینجا جمع شده ایم و ما نگران آن روندی هستیم که در کشور ما در حال اتفاق افتادن است و دارد کشور را در ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ به قهقرا می برد و این امر شایسته ملت بزرگ ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در دنیا بزرگ است و عظمت دارد، خاطر نشان کرد: شایسته نیست وضع کنونی بر مسائل فرهنگی و سیاسی این کشور حاکم باشد.

ملت ایران خواستار یک اقتصاد ملی پر افتخار است

این کاندیدای دور دهم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ملت ما می خواهد صداقت را ببیند و مخالف دروغ است، یادآور شد: ملت ما مخالف اقتصادی است که در خدمت بیگانگان باشد و این ملت داوطلب و خواستار یک اقتصاد ملی پر افتخار است؛ اقتصادی که بتواند برای مردم ما به صورت عزتمندانه شغل ایجاد کند و پشتوانه اش استقلال باشد.

موسوی با بیان اینکه ما به دنبال ایرانی آبادیم نه ویرانی وطن، افزود: وقتی در دولتی به نیروهای آزاد و نخبه پشت می شود به طور یقین این دولت نخواهد توانست برنامه هایی را به سود و عظمت ملت و کشور ارائه بدهد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه ملت ما امروز با مشکلات زیادی مواجه شده است، بیان داشت: ملت ما با دولتی روبروست که از عقل و خرد جمعی و همکاری با دانشمندان و نخبگان خوشش نمی آید.

موسوی با اشاره به اینکه دولت فعلی حتی نمی تواند مدیران خودش را نیز نگهداری کند، بیان داشت: در عرض چهار سال گذشته ما سه رئیس بانک مرکزی، سه وزیر اقتصاد و سه رئیس بانک ملی عوض کرده ایم و تازه انتظار هم داریم که سرمایه های خارجی را جذب کنیم.

گرانی بر ابعاد مختلف زندگی مردم سایه افکنده است

این کاندیدای انتخابات دور دهم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه یک کشور با امید زنده است، عنوان کرد: دورنمای این امید امروز با وضعیت کنونی تاریک است.

موسوی با اشاره به اینکه وقتی دانشجوی ما می بیند آینده شغلی اش مبهم است دیگر امیدی به آینده نخواهد داشت، ادامه داد: امروز در خانه های ملت ما گرانی بر سر سفره مردم، امنیت و سلامت مردم و همچنین آموزش به مردم فشار می آورد.

وی با بیان اینکه کشور ما دارای نیروی انسانی عظیم و استعدادهای برجسته و همچنین منابع زیرزمینی و رو زمینی زیادی است، افزود: اما مهمتر از اینها کشور ما دارای یک میراث فرهنگی طولانی به عنوان یک سرمایه ملی است و این کشور شایسته اش نیست که فقیر و عقب مانده باقی بماند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس یادآور شد: کشوری که با یک انقلاب شکوهمند استقلال پیدا کرده است و شهیدان زیادی داده و در مقابل جنایات صدام ایستاده است حق دارد امروز پیشرفت کند.

پیشرفت با دولت قانون گریز محقق نمی شود/ دانستن حق مردم است

موسوی تصریح کرد: اما در قدم اول پیشرفت نمی تواند توسط دولتی که در مقابل قانون ایستاده است تحقق پیدا کند و پیشرفت نیازمند دولتی است که مستبد نباشد.

این کاندیدای دور دهم ریاست جمهوری ادامه داد: در مرحله دوم دولتی می تواند پیشرفت کشور را محقق کند که رازی بین خودش و مردم نداشته باشد زیرا که مردم محرم دولت هستند و دانستن اطلاعات حق مردم است.

وی با تاکید بر اینکه بیت المال حق مردم است، عنوان کرد: ما نمی توانیم معاملات پنهانی نفت داشته باشیم و قراردادهای پنهانی امضا کنیم.

موسوی با بیان اینکه اطلاعات باید شفاف در اختیار همه ملت قرار گیرد، بیان داشت: ما امروز دولتی می خواهیم که دلسوز مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه امروز کشور ما نیازمند دولتی است که بفهمد گرانی دارد اخلاق جامعه را تهدید می کند، ادامه داد: دولت نباید نگاه امنیتی به جوانان و دانشجویان داشته باشد بلکه باید بداند مشکل امروز جوانان بیکاری است و در صورتیکه دولت بتواند کار ایجاد کند و با جوانان و مردم صادق باشد آنگاه می تواند بگوید این نیروهای عظیم می توانند معجزه کنند.

ضرورت تکیه بر هویت ایرانی اسلامی/ از نابسامانی موجود خسته شده ایم

این کاندیدای دور دهم انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید دوباره دوستداری ایران را زنده کنیم و این امر در میان مسئولان ملاک قرار گیرد، ادامه داد: ما هویت ایرانی اسلامی داریم که باید دائم روی این مسئله تکیه داشته باشیم.

موسوی با اشاره به اینکه امروز برای پیشرفت مشکل پیدا کرده ایم، عنوان کرد: ما در داخل از این نابسامانی خسته شده ایم.از اینکه کارخانجات تعطیل شوند و یا با ظرفیت کم فعالیت کنند خسته شده ایم.

وی با بیان اینکه ما در مسائل خارجی هر روز ایجاد تنش و دعوا داریم، خاطر نشان کرد: ما نتوانسته ایم با وجود فرهنگ کهن کشورمان در منطقه جای پای بزرگ فرهنگی ایجاد کنیم و در میان کشورهای دنیا چند تا دوست پیدا کنیم بلکه با همه دشمن هم شده ایم.

این کاندیدای دور دهم انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ما دوست داریم با همه کشورها تعامل داشته باشیم، گفت: سیاست خارجی ما به نان شب ما و سفره فقرا ارتباط دارد.

دولتی که ادعای مبارزه با فساد دارد باید کارهای خودش شفاف باشد

موسوی همچنین به وضعیت فساد اخلاقی در جامعه اشاره کرد و گفت: کسانی که کشور را در طول چهار سال به بیش از 50 رتبه بدتر شدن در فساد اخلاقی تنزل داده اند و ما را جزء بدترین کشورها در فساد اخلاقی کرده اند امروز ادعای مبارزه با فساد را می کنند.

وی افزود: اگر دولتی بخواهد با فساد مبارزه کند باید تمام کارهای خودش جلوی چشم مردم شفاف انجام شود.

نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی خاطر نشان کرد: سرچشمه فساد آن است که دیوان محاسبات بگوید یک میلیارد دلار به حساب نریخته اید و شما یکسال جوابی برای این امر نداشته باشید.

موسوی با تاکید بر اینکه دولت باید دغدغه فقرا و دغدغه شغل جوانان را داشته باشد، تصریح کرد: اگر این کارها صورت نگیرد دولت نمی تواند ادعای مدیریت جهانی داشته باشد زیرا که مدیریت جهانی را ملت ها برقرار می کنند.

وی همچنین از انحلال سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور انتقاد کرد و یادآور شد: باید تصمیماتی که در دولت گرفته می شود چه در مرحله شکل گیری و چه در مراحل بعدی دقیق و حساب شده باشد نه اینکه سازمانها را از عرصه بیرون کند.

این کاندیدای دور دهم انتخابات ریاست جمهوری در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد: انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای آزاد برگزار شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: روزی جو متعالی که در آن قدر فرهیختگان دانسته شود در کشور فراهم و دینی که مستضعفان بر گردن ما دارند ادا شود.