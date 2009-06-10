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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

ارسلان کامکار در گفتگو با مهر:

ارکستر سمفونیک در انتخابات شرکت می کند

ارکستر سمفونیک در انتخابات شرکت می کند

اعضای ارکستر سمفونیک در انتخابات شرکت می کنند و با هر نامزدی که پیروز انتخابات و رئیس جهور آینده بشود همکاری خواهند داشت.

ارسلان کامکار با اعلام این خبر به نمایندگی از سوی تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک به خبرنگار مهر گفت : ما در انتخابات شرکت می کنیم و قطعا به نامزد مورد نظرمان رای خواهیم داد اما به هیچ وجه به عنوان ارکستر سمفونیک اسامی نامزد خود را اعلام نخواهیم کرد.

سرگروه نوازندگان ارکستر سمفونیک در ادامه تاکید کرد: ارکستر سمفونیک در ساختار اداری متعلق به وزارت ارشاد است و طبعا با هر نامزدی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود همکاری خواهد داشت و طبیعتا نمی تواند رسما اعلام موضع کرده و از نامزد خاصی طرفداری کند.

کد مطلب 894398

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