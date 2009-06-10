میثم بائو از ابومسلم شکایت کرد/ احضار مدیران عامل سایپا و مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم بائو برای دریافت باقیمانده مبلغ مطالبات قرارداد خود ازباشگاه ابومسلم به کمیته انضباطی شکایت کرد. کمیته انضباطی اعلام کرد جلسه رسیدگی به پرونده شکایت بائو روز 13 تیر برگزار خواهد شد.

کمیته انضباطی همچنین به منظور رسیدگی به شکایت باشگاه سایپا از پیرلیتبارسکی سرمربی آلمانی فصل این باشگاه، حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا را به کمیته انضباطی احضارکرد . سجادی باید ضمن ارائه مدارک و مستند لازم در خصوص شکایت خود می بایست ساعت 16 روز 14 تیر درکمیته انضباطی حاضر شود.

کمیته انضباطی مدیرعامل باشگاه مس کرمان را نیز به دلیل شکایت فرهاد کاظمی مبنی بر دریافت مطالبات خود و طرح مطالب خلاف واقع به کمیته انضباطی احضار کرد . مدیرعامل مس کرمان باید ساعت 16 روز 9 تیر ماه در کمیته انضباطی حاضر شود.