نسل جدید فوتبال آذربایجان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صعود تیم تراکتورسازی به لیگ برتر شادابی جدیدی به فوتبال ایران عرضه خواهد کرد.

وی با تشریح دلایل موفقیت باشگاه تراکتورسازی تبریز در تمام رده های سنی گفت: طی 10 سال گذشته سازندگی، خلاقیت و پویایی در فوتبال تبریز فراموش شده بود.

کمالوند با بیان اینکه تمام تیم های پایه و بزرگسالان تراکتورسازی در سال جاری فصل خوبی را پشت سر گذشاتند گفت: علاوه بر اینکه تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان تراکتورسازی به مقام چهارم کشور دست یافتند، تیم امید این باشگاه نیز برای نخستین بار به مقام نخست لیگ کشور دست یافت.

وی یادآور شد: بازیکن سازی و برنامه ریزی ریشه ای برای تولد دوباره فوتبال آذربایجان موجب شد تراکتورسازی در این فصل، روزهای به یاد ماندنی را پشت سر گذارد.

کمالوند با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین ایرادات هعواداران به کادر فنی تراکتورسازی عدم استفاده از پتانسیل های بومی در این باشگاه گفت: امروز با اطمینان می شود گفت که تراکتورسازی تبریز از فصل آینده می تواند اسکلت اصلی تیم خود را با استفاده از بازیکنان بومی ببندد.

وی با موفقیت آمیز خواندن برنامه ریزی های انجام شده در این باشگاه گفت: نتیجه فعالیت های سازنده در باشگاه، حضور 12 بازیکن از تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید تراکتورسازی در رده های مختلف سنی تیم های ملی ایران است.

سرمربی فوتبال تراکتورسازی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات خود در این تیم اشاره کرد و گفت: سخت ترین و پرتنش ترین دوران مربی گری ام را در تراکتورسازی تبریز تجربه کردم.

کمالوند ادامه داد: فکر نمی کردم باشگاه تراکتورسازی با خیل هواداران عظیم خود اینهمه حاشیه، عناد و دشمنی در اطراف خود داشته باشد.

وی از کارشکنی برخی از افراد نزدیک به باشگاه نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: برخی از افراد به ظاهر طرفدار تراکتورسازی پیش از هر بازی اطلاعات و تاکتیک تیمی ما را به حریفان منتقل می کردند.

کمالوند با اشاره به بازی حساس شهرداری تبریز با شاهین بوشهر در مرحله پلی آف لیگ یک اظهار داشت: به آقای ضیائی سرمبری شهرداری نیز گفته ام که مواظب جاسوسانی که اطراف تیم حضور داشته و اطلاعات تاکتیکی وی را در آستانه این بازی حساس به حریف خواهند رساند باشد.

وی با بیان اینکه اگر تراکتورسازی ایندفعه به لیگ یک سقوط کند کار صعود دشوار است هشدار داد: مسئولان باشگاه و خود هوادارن باید با طرد اینگونه افراد، ریشه فعالیت های مخرب را از باشگاه تراکتورسازی قطع کنند.

کمالوند در پاسخ به انتقادات افرادی که دلیل عدم حضور قدرتمندانه در جام حذفی را از وی جویا می شدند، گفت: نتیجه حضور جدی در جام حذفی برای یک تیم لیگ یکی همان می شود که به سر مس رفسنجان آمد.

سرمربی تراکتورسازی یادآور شد: با اینکه توان شکست راه آهن تهران را داشتیم اما نخواستیم در آستانه رقابت های پایانی لیگ یک نیروی بازیکنان تحلیل رود.

وی اشتباه مس رفسنجان را تمرکز به جام حذفی دانست و گفت: بازی با استقلال تهران و ملوان و دیگر تیم های لیگ برتری تمام توان این تیم را گرفته و موجب شد در هفته های پایانی لیگ یک از قافله رقیبان دور بماند.

کمالوند خاطرنشان کرد: حتی اگر در این جام قهرمان می شدیم اما از لیگ یک بالا نمی آمدیم هیچ ارزشی نداشت.