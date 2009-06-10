میرحسین موسوی از تمام توان خود برای اداره کشور استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منیره صبوری بعد از ظهر چهارشنبه در میان جمعی از شهروندان مشهدی در منطقه شهرک رجایی مشهد، افزود: موسوی شخصی است که در حال حاضر به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شده است و دائم اعلام می کند که در حوزه عملکرد خودم از تمام توان با اشخاصی که موافق برنامه های من باشند یا اینکه با شخص من مخالف باشند استفاده خواهم کرد.

قائم مقام کمیته بانوان ستاد میرحسین موسوی در خراسان رضوی با بیان اینکه مهندس موسوی تمام نظرات خود را در حوزه اقتصاد و فرهنگ از طریق رسانه ملی و به طور کامل به مردم بیان کرده است، اظهار داشت: از آن جهت که جامعه دچار مشکلات اقتصادی شدید است و از این منظر در آسیب است، برنامه های موسوی دارای جهتهای اقتصادی است.

صبوری تصریح کرد: اقتصاد و فرهنگ دو مقوله ای است که کنار هم و همپای هم باید رشد کند.

وی افزود: اگر ما در روند حرکتهای انتخاباتی از عناصر اعتقادی و ارزشی استفاده کنیم در ادامه حرکت زمانی که انتخابات پایان می یابد به جهت استفاده ابزاری از این عناصر ما اعتقادات جامعه مان را در حقیقت دچار مشکل کرده ایم.

قائم مقام کمیته بانوان ستاد میر حسین موسوی در خراسان رضوی افزود: بحث کشاندن انتخابات به سوی اشرافیت و محرومیت کاری ضد اخلاقی محسوب می شود.

وی در ادامه به دوران زندگی میر حسین موسوی اشاره کرد و گفت: در طی آن دورانی که موسوی هشت سال مدیریت کشور در اختیارش بود، عنصر توجه به مردم محروم نکته اساسی حرکت ایشان بود.

قائم مقام کمیته بانوان ستاد میر حسین موسوی در خراسان رضوی اضافه کرد: در 20 سالی که مهندس موسوی از عرصه اجرای سیاست به دور بودند می توانستند برای خودشان حرکت هایی انجام بدهند، ولی چون اعتقاد به این مسئله ندا شتند این کار را انجام ندادند.

صبوری اظهار داشت: اما اگر ما در طی چهار سال بر اثر به دست آوردن درآمد زیاد فروش نفت می توانستیم ساختارهای اقتصادیمان را آنچنان قوی کنیم که در زندگی روزمره مردم بروز و ظهور پیدا بکند این اتفاق پیش نمی آمد و واقعیت این مطلب هم در زندگی مردم اثبات این موضوع است.

وی با اشاره مناظره احمدی نژاد و مهندس میر حسین موسوی از طریق رسانه ملی افزود: به نظر من جریانی که موسوی در ان مناظره انجام داد یک متانت اخلاقی بود.

صبوری بیان داشت: اگر احمدی نژاد می تواند بیاید در یک مناظره جدی و رو در رو با آنها سخن بگوید.