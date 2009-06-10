قطر با تساوی برابر ژاپن حذف شد/ رقابت بحرین و ازبکستان برای سوم شدن

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال ژاپن در ورزشگاه یوکاهاما میزبان تیم ملی فوتبال قطر بود که دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

تیم ملی فوتبال ژاپن که قبل از این با 14 امتیاز صعود مستقیم خود به رقابتهای جام جهانی را قطعی کرده بود ابتدا در دقیقه 3 با گل به خودی البینالی از مهمان خود پیش افتاد اما قطریها که به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند در دقیقه 53 توسط یحیی از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساندند.

با این تساوی تیم ملی فوتبال قطر عملا شانس حضور در مرحله پلی آف به عنوان تیم سوم را نیز از دست داد و با این شرایط رقابت برای سوم شدن بین تیم های ازبکستان و بحرین باقی ماند که البته شانس بحرینی ها بیشتر از ازبک هاست.

جدول رده بندی گروه A