48 ساعت پس از برگزاری انتخابات شهر تهران به طور کامل پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایازی با بیان اینکه در 22 خرداد بزرگترین رویداد سیاسی در بزرگترین دموکراسی جهان اسلام رخ خواهد داد اظهار کرد: به امید خدا روز 22 خرداد شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات، شهرداری تهران اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار داده است افزود: دو هزار بنر سفید رنگ برای نصب تبلیغات کاندیدها در سطح شهر تهران در نظر گرفته شد وهمچنین 800 نقطه نیز در سراسر شهر برای نصب بنرهای تبلیغاتی چهار کاندیدا مشخص که اکنون در این نقاط تبلیغات کاندیدها نصب شده است.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: متاسفانه برخی از تبلیغات کاندیداها در خارج از فضاهای تعیین شده نصب شده اند که این کار تضییع حقوق شهروندان محسوب می شود و درست نیست که در و دیوارهای شهر را با تبلیغات پوشاند که امیدواریم هواداران کاندیداها از نصب هرگونه پوستر و تبلیغات در خارج از فضاهای تعیین شده خودداری کنند.

وی خاطر نشان کرد : تلویزیون های شهری نیز در این مدت ضمن اطلاع رسانی در مورد انتخابات در پارکها و برخی نقاط شهر به صورت زنده مناظره ها و برنامه های تلویزیونی کاندیداها را پخش کردند که مورد استقبال بسیار خوب شهروندان قرار گرفت.

دکتر ایازی ادامه داد: همچنین طی امروز و فردا در راستای اطلاع رسانی در مورد حوزه های رای گیری در سطح شهر تهران 500 پرتابل نصب خواهد شد تا اطلاع رسانی مناسبی صورت گیرد.

مشاور عالی شهردار تهران گفت: چند سالن نیز برای برگزاری نشست ها و همایش های انتخاباتی در شهر تهران در نظر گرفته شده بود که این مکانها نیز مورد استفاده کاندیداها قرار گرفت و بیش از 10 نشست و گردهمایی در این مکان ها برگزار شد.

وی همچنین در مورد نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی در این ایام به خصوص در ساعات پایانی روز که ترافیک و انسداد خیابانها به دلیل حضور هواداران کاندیداها در سطح شهر ایجاد می شود گفت: طی روزهای اخیر برای تردد راحت تر شهروندان با توجه به ترافیک و انسداد برخی معابر شیفت خدمات رسانی اتوبوسرانی در برخی خطوط افزایش یافت و همچنین ضمن کاهش سرفاصله حرکت قطارها ساعات خدمات رسانی مترو افزایش یافت تا شهروندان بتوانند راحت تر در سطح شهر با وسایل نقلیه عمومی تردد کنند .

سخنگوی شهرداری تهران افزود: با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات رقابت سخت تری بین کاندیدها وجود دارد فضاهای تبلیغاتی بیشتری در سطح شهر نسبت به سالهای قبل در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: هرشب با حضور شهروندان در سطح شهر مقدار زیادی از تبلیغات بر روی زمین پخش می شود که نیروهای پرتلاش خدمات شهری پیش از صبح، اقدام به جمع آوری تمام این کاغذها و تبلیغات می کنند تا سطح شهر در صبح روز بعد تمیز و آماده استقبال از شهروندان باشد.

ایازی افزود: هرشب چندین تن کاغذ از سطح شهر جمع آوری می شود که این کار با کمک دستگاههای مکانیزه رفت و روب صورت می گیرد.

مشاور عالی شهردار تهران در مورد حضور خبرنگاران خارجی در تهران برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: شهرداری تهران ضمن برگزاری یک ضیافت شام این امکان را به وجود آورد که خبرنگاران خارجی بتوانند از امکان مهم و دیدنی شهر تهران بازدید کنند که در این راستا خبرنگاران خارجی از برج میلاد بازدید کردند.

وی با بیان اینکه بیش از 500 خبرنگار خارجی از 44 کشور جهان برای برگزاری انتخابات در تهران حضور یافته اند گفت: در میان این خبرنگاران 55 خبرنگار از انگلستان و 37 خبرنگار از آمریکا حضور دارند که همگی از دیدن شور و اشتیاق مردم برای شرکت در انتخابات و برگزاری گردهمایی ها انتخاباتی در خیابانهای شهر شگفت زده شده اند.