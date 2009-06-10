فطرت پاک جوانان را به سوی اخلاق اسلامی سوق دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای موسسه بین المللی مطالعات نهج البلاغه صبح چهارشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار توجه به نسل جوان و نوجوان جامعه برای آشنایی آنها با مفاهیم نهج البلاغه را مهم عنوان کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهج البلاغه را یک متن بی پایان علمی، معرفتی عنوان و تصریح کرد: غنی بودن کتابهای درسی از این مفاهیم می تواند در ترویج معارف دینی موثر باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نهج البلاغه را حاصل عمر حضرت علی (ع) عنوان کرد وگفت: افکار عمومی از منظر حضرت علی اهمیت بالایی داشت و ایشان وجود اعتماد میان مردم و حکومت را برای حسن اجرای امور ضروری می دانستند.

وی افزود: حضرت علی (ع) تکیه بر وجدان جمعی توده مردم را به عنوان عاملی که خطاپذیر نیست عنوان می کردند و بر ارزش افراد با توجه به واقعیات و صلاحیت های آنها تاکید داشتند.

در ابتدای این دیدار مروجی، دکتر گل محمدی ، خلیلی و رحیمی هر کدام به اختصار مطالبی را در خصوص فعالیت های این موسسه و مشکلات فراروی فعالیت آنها بیان کردند.