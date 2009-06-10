تحقق اهداف نظام نیازمند حضور حداکثری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان با اعلام اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو رکن اساسی اسلامیت و جمهوریت تثبیت شده است، افزود: نماد اسلامیت نظام اسلامی ولایت فقیه است که امروز تبلور عینی آن در مقام معظم رهبری تجلی یافته است.

وی ادامه داد: اندیشه والای حضرت امام راحل برگرفته از فرهنگ دین و اندیشه غدیر است و امروز مقام معظم رهبری این حرکت هوشمندانه را انجام دادند به طوری که اثرات آن را در دنیا مشاهده می کنیم.

حجت الاسلام دشتکی با اعلام اینکه جمهوریت دومین رکن اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: جمهوریت نظام در حضور واقعی و نه شعاری همه مکاتب و مردم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعلام اینکه انتخابات یک عرصه امتحان برای همه ملت ایران است، اذعان داشت: انتخابات تکلیف سیاسی و تعینی برای عموم مردم است.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: یکی از تجلی گاه های پیوند مردم و حاکمیت بحث انتخابات است.

وی افزود: حضور مردم و پایبندی و اهداف امام و انقلاب می تواند دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکارآمد کند.



