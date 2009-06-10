مصرف سموم نباتی و شیمیایی 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی عصر چهار شنبه در همایش محیط زیست و کشاورزی پایدار در ساری اعلام کرد: باتوجه به اینکه مصرف سموم شمیایی بر اساس توصیه های فنی و تخصصی صورت می گیرد لذا همچنان امکان کاهش بیشتر این مواد شمیایی در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: در راستای بهینه سازی مصرف کود و سموم شمیایی قطعا نیاز به ساز و کارهای راهبردی داریم که بتواند یک هماهنگی و انسجام در کل کشور ایجاد کند.

به گفته فلسفی، آیین نامه ها و سیاستها تدوین شده در این زمینه به زودی ابلاغ می شود و مصرف کودها و سموم شمیایی در ابعاد مختلف برای تولید محصولات کشاورزی منطقی تر ، مناسبتر و بهینه تر خواهد شد.

فلسفی بیان داشت: امروزه بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به این سیاستها به دنبال کاهش مصرف سموم کشاورزی و استفاده از روشهای غیر شمیایی در مبارزه با آفات نباتی هستند.

وی خاطر نشان کرد: سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به تولید پایدار و امنیت غذایی بسیار جدی است و به همین دلیل ما سعی کردیم از ظرفیتهای قانونی موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: تدوین لوایح مناسب ازجمله جامعه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آب و حفاظت ازخاک کشور در راستای توسعه پایدار محیط زیست و کشاورزی در دستور کار این وزارتخانه است که بزودی این لوایح تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.