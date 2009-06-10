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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

رنجبر:

محسن رضایی انتخاب اصلح است

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: دکتر رضایی قطعا انتخاب اصلح هستند و برای تغییر در کشور باید به او رای دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رنجبر عصر چهارشنبه در جمع حامیان ستاد محسن رضایی در ساری اظهار داشت: به نظر اینجانب به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ضمن احترام به ارزشهای والای سایر کاندیداها، دکتر رضایی را اصلح می دانم.

وی افزود: اعتقاد راسخ دارم که اگر پیله سیاسی کاری را رها کرده و بر اساس اعتقاد عمل نمائیم، کشور به وضعیت بهتری خواهد رسید..

رنجبر در ادامه افزود : همه معیارهایی که برای کاندیدای اصلح گفته شد در وجود دکتر رضایی به طور اکمل وجود دارد، لذا اگر معیار دانشمندان و دانشگاهیان انتخاب آگاهانه و بر مبنای انتخاب اصلح باشد رضایی هم به لحاظ توانمندی و هم به لحاظ علم و دانش و اطلاعات و مدیریت، بدون تردید اصلح قطعی هستند.
 
رئیس ستاد محسن رضایی در مازندران در پایان ادامه داد: بر دانشگاهیان،حوزویان، اهل علم و دانش، مردم فهیم، جوانان پرنشاط و بانوان مکرمه و زهرایی ما فرض است که جامه تعصب را از ذهن دور ریخته و به رضایی با رمز یا زهرا در روز سرنوشت ساز جمعه رای دهند.
 

کد مطلب 894458

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