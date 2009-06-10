چهارمحال و بختیاری در انتظار انتخابات/شور و نشاط استان را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، از اوایل هفته شور انتخاباتی در این استان حال و هوای جدیدی نسبت به دوره های قبلی انتخابات ایجاد کرده است.

این شور و حال در استان با آغار مناظره های کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری روند صعودی خود را با شدت پیش گرفته است و همه در جنب و جوش و تلاش هستند و مهمتر از همه شادابی و نشاط خاصی استان را فرا گرفته است که در کمتر دوره ای در کشور ما دیده شده است.

شهرکرد امشب تا صبح بیدار است

اوج شور و حال انتخابات در دو شب گذشته در شهرکرد قابل توصیف نیست و پیش بینی می شود امشب شهرکردیها خواب به چشمان خود راه ندهند.

تقریبا همه ستادها شلوغ است اما ستادهای احمدی نژاد و موسوی کاملا در رقابتی حساس و جدی گوی سبقت حضور جوانان را از دیگر رقبا ربوده اند.

گزارشات در این استان حاکی از این است که رقابت در این استان بیشتر بین احمدی نژاد و موسوی است.

همچنین طرفداران رضایی با تجمع در میدان انقلاب شهرکرد و تعدادی از جوانان ستاد رضایی با پوشیدن لباسهای محلی بختیاری و پخش آهنگ محلی این استان درصدد جذب مردم به کاندیدای مورد نظر هستند.

بعد از ظهرها خیابان ملت و سعدی که از خیابانهای شلوغ و تجاری شهرکرد به شمارمی آید، به دلیل استقرار ستاد هر چهار داوطلب کاملا مملو از جمعیت مشتاقان داوطلبان ریاست جمهوری است.

نام هنرپیشه های سریال جومونگ در میان شعارهای طرفداران کاندیداها

تجمع گسترده جوانان در مقابل ستادها و دادن شعارهای مثبت و منفی و سپس راه افتادن در خیابانها دیگر مسئله ای عادی شده است و جالب اینکه نامهای هنرپیشه های سریال جومونگ نیز در برخی از شعارها به گوش می رسد.

در سطح شهر شهر کرد، نیز این روزها، عکسها و پوسترهای متعددی با شعارها و رنگهای مختلف توسط حامیان برخی نامزدها پشت شیشه مغازه ها، واحدهای تجاری و برخی خودروهای شخصی دیده می شود و خیابانهای شهرکرد مملو از پوسترها و عکسهای کاندیداها شده است.

برخلاف انتخابات سالهای گذشته دیوارهای شهر کمترین پوستر و عکسهای انتخاباتی را به خود دیده اند و خیابانها، شیشه های مغازه ها و ماشین ها بیشترین میزبانان این عکسها و پوسترها هستند.

مسابقه ایران و عمارت در شهرکرد فراموش شده است

شور و حال انتخاباتی امروز در شهرکرد آنقدر بالا گرفته که مسابقه فوتبال ایران و عمارات به فراموشی سپرده شده است این در حالی است که مردم این استان به شدت فوتبال دوست هستند.

بنرهای بزرگ تبلیغات عمومی انتخابات و دعوت از مردم برای حضور در پای صندوقهای رای در سطح میادین و چهار راههای اصلی شهرها در ایجاد شور انتخاباتی نیز بی تاثیر نبوده است.

معاون امنیتی - سیاسی استاندار چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات در استان 667‬ شعبه اخذ رای در سطح استان ایجاد شده است که شامل 450 شعبه ثابت و 217 شعبه سیار است.

مراد کاظمی تصریح کرد: از این تعداد 252 شعبه شهری و 415 شعبه روستایی است.

وی افزود: 562 هزار و 238 نفر واجد شرایط رای در استان چهار محال و بختیاری است که 50 درصد را آقایان و 49 درصد را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: بیش از دو میلیار ریال برای خرید رایانه در این استان هزینه شده است.

کاظمی با بیان اینکه دشمنان سعی در کمرنگ کردن انتخابات دارند، بیان داشت: دشمنان از اول پیروزی انقلاب تا کنون همواره اینگونه عمل کرده اند، اما مردم فهیم بر اساس آگاهی و تجربه خود بر خلاف نظر آنها عمل کرده اند و جدی تر در انتخابات مشارکت خواهند کرد.

حضور حداکثری مردم نشان از احساس مسئولیت آنهاست

وی حضور حداکثری مردم این استان نشانگر احساس مسئولیت و تعهد آنها نسبت به نام مقدس جمهوری اسلامی، شعور بالای مردم و علاقه به مشارکت مردم در سرنوشت کشور دانست.

کاظمی با بیان اینکه میانگین مشارکت در انتخابات نهم دوره ریاست جمهوری 65 درصد در این استان بوده است، عنوان کرد: بالاترین این میانگین در دوره هفتم نزدیک به 86 درصد و پایین ترین آن در دوره ششم نزدیک به 50 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: میانگین مشارکت دوره نهم ریاست جمهوری در استان نزدیک به 64 درصد بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: در شهرستان لردگان انتخابات میاندوره ای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به صورت همزمان برگزار می شود.