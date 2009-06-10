گلستان در انتخابات دهم رای اولی ندارد

سیدقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به دلیل افزایش سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال در این دوره انتخابات در استان رای اولی نداریم.

وی اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان رای اولی بودند، شرکت نکرده باشند و این دوره برای اولین بار پای صندوقهای رای حاضر شوند که آماری در این زمینه در دست نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ساعت های پایانی انتخابات شور و انتخاباتی در استان به اوج خود رسیده است و همکاری مردم در ایام تبلیغات مثبت و خوب بوده است.

به گفته حسینی، تخلفات انتخاباتی خاصی در استان گزارش نشده و بیشتر تخلفات مربوط به نصب بنر یا تبلیغات در مکانهایی غیرمجاز شده است.

دبیر ستاد انتخابات گلستان بیان داشت: حدود 20 هزار نفر از عوامل اجرایی، انتظامی، بازرسی و ... در فرآیند اجرای انتخابات در استان با این ستاد همکاری و مشارکت دارند.

وی عنوان کرد: کمیته های مربوط به انتخابات در استان فعال بوده و امیدواریم با مشارکت پرشور مردم در این رویداد شاهد انتخاباتی سالم در استان باشیم.

یک میلیون 59 هزار و 769 نفر برای شرکت در اننتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و دومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان واجد شرایط رای دادن هستند.

گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.