هنوزبا ابومسلم به توافق نهایی نرسیده ام/ آنها قولشان را زیر پا گذاشتند

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عقد قراردادش با تیم ابومسلم مشهد گفت: هنوز معلوم نیست به مشهد بروم. البته شب گذشته( سه شنبه شب) با آنها به توافق شفاهی رسیدم و قرار بود این موضوع اعلام نشود اما مسئولان ابومسلم خلف وعده کرده و آن را رسانه ای کردند.

وی با بیان اینکه تا این لحظه قراردادی هم با ابومسلم امضا نکرده، در مورد وضعیتش در تیم استیل آذین تاکید کرد: از مسئولان استیل آذین انتظار داشتم خیلی سریع وضعیتم را در این تیم مشخص کنند تا زمان را از دست نداده و بتوانم در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مدنظرم را جذب کنم، اما تا این لحظه چنین اتفاق نیفتاده است.

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: طبق صحبتی که با آقای مهریزی(مدیرعامل استیل آذین) داشتم، قرار است ایشان پس از نشست امشب با هدایتی تکلیفم را روشن کنند و اگر با پیشنهاداتم موافقت شود، فصل آینده هم در استیل آذین خواهم ماند.

دست نشان در پایان گفت: درصورتی که با استیل آذین به توافق نرسم، گزینه اولم برای فصل آینده تیم فوتبال ابومسلم مشهد خواهد بود.

این در حالی است که حسین قاسمی مدیرعامل باشگاه ابومسم عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر حضور دست نشان در تیم فوتبال این باشگاه را قطعی اعلام کرد.