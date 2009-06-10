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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

اعتراف باراک :

حزب الله همچنان مقتدر و فعال/ اسرائیلی ها دچار توهم نشوند

حزب الله همچنان مقتدر و فعال/ اسرائیلی ها دچار توهم نشوند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به صهیونیستها هشدار داد نتایج انتخابات پارلمانی اخیر لبنان،آنها را دچار توهم نکند،زیرا حزب الله همچنان قدرتمند و در صحنه لبنان فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرد :  حزب الله همچنان قدرتمند است و نباید دچار توهم شد که این حزب ضعیف است.

باراک از صهیونیستها خواست که نتایج انتخابات لبنان آنها را دچار توهم نکند،زیرا حزب الله همچنان قدرتمند و فعال است و دولت جدید لبنان آنگونه که می خواهیم حزب الله را مهار نخواهد کرد.
 
وی همچنین به اقدام آمریکا برای تجهیز ارتش لبنان به سلاح اعتراض کرد و به زعم خود گفت این سلاح ممکن است به دست حزب الله بفتد.

انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه 17 خرداد برای اولین بار در تاریخ این کشور در یک روز و در تمام مناطق برگزار شد که با اعلام نتایج رسمی آن،جریان 14 مارس( که همچنان بر لبنان حاکم است ) با کسب 71 کرسی به پیروزی نسبی دست یافت و جریان 8 مارس ( حزب الله و متحدان) نیز 57 کرسی به دست آورد.

هر چند جریان غربگرای 14 مارس به سبب اشکالات عمده قانون انتخاباتی و البته دخالتهای گسترده غربی و عربی موفق شدند با وجود کسب آرایی کمتر نسبت به جریان 8 مارس ( 45 درصد در برابر 54 درصد)به پیروزی نسبی برسند،اما جریان حامی مقاومت(8 مارس) همچنان بیشترین محبوبیت مردمی را در این کشور دارند.

کد مطلب 894467

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