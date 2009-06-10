وقت اضافه سیما به احمدی نژاد موج جدیدی ایجاد می کند/انتخابات دیگر دو قطبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، داود دانش جعفری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: این اقدام صدا و سیما موج جدیدی از نابرابری ابزار تبلیغاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

حامی محسن رضایی همچنین در خصوص جایگاه این کاندیدا در اذهان عمومی و پیش ‌بینیهای انجام شده برای میزان آرا مردم به وی ادامه داد: در حال حاضر انتخابات ما به نوع اطلاع‌ رسانی از طریق رسانه ملی بستگی دارد به نحوی که 70 درصد مردم ایران تصمیم خود را با نوع اطلاع‌ رسانی صدا و سیما تنظیم کرده‌ اند و برنامه‌ های این رسانه بیش از سایر رسانه ‌ها مورد توجه مردم است.

وی تاکید کرد: به نظر می ‌رسد آرا و نظرات مردم در این سه روز باقیمانده تا برگزاری انتخابات جمع ‌بندی می‌ شود.

فضای همدلی به نفع مردم و کشور است

وزیر سابق وزارت اقتصاد و دارایی دولت نهم با اشاره به تخریبهای تبلیغاتی گفت: در شرایطی که مردم باید تصمیم مهمی برای کشورشان اتخاذ کنند، ایجاد فضای همدلی به نفع مردم و کشور خواهد بود.

به مردم و هواداران نامزدهای انتخاباتی نیز توصیه می‌ کنیم که برای قرار گرفتن کشور در شرایط مناسب برای تصمیم‌ گیری در مسیر تعامل و همدلی حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبتهای حامیان کاندیداها در خصوص حضور نظامیان به ویژه سپاه با لباسهای شخصی در میان هواداران احمدی‌ نژاد با دستور و بخشنامه عنوان کرد: مردم و هواداران کاندیداها علاقمند هستند تا فضای انتخاباتی عادلانه و برابر برای آنها ایجاد شود و همه از امکانات مساوی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: اگر این افراد واقعا با زور بخشنامه در مراسم حامیان احمدی نژاد شرکت کرده باشند و این حضور صرفا بر اساس دستور اداری بوده باشد به طور قطع انعکاس آن در آرا مشخص خواهد بود.

آشنایی با درد مردم از بارزترین ویژگی‌ های دولت نهم است

دانش‌ جعفری همچنین با اشاره به نکات مثبت و منفی دولت نهم با توجه به تصدی پست وزارت اقتصاد و بازرگانی توسط وی طی دو سال در این دولت بیان داشت: از مهمترین نکات مثبت دولت احمدی ‌نژاد دلسوزی و درد آشنایی و مردمی بودن آن است اما متاسفانه در درمان این دردها موفق عمل نکرده است.

وی افزود: نیات دولت در رابطه با انجام کار برای ملت خوب بوده اما سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه کارساز نبوده و مهمترین عامل آن نیز عدم هماهنگی ‌ها بوده است.

انتخابات این دوره از حالت دو قطبی خارج شده است

دانش ‌جعفری تصریح کرد: انتخابات هم ‌اکنون از حالت دو قطبی خارج و سه قطبی شده است و آقای رضایی می ‌تواند آرا بسیاری را به سمت خود هدایت کند.

وی بیان داشت: به عقیده من نتیجه نهایی انتخابات در خصوص آقای رضایی شگفتی بزرگی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

عدم ثبات مدیریتی مهمترین نقطه ضعف دولت نهم است

دانش ‌جعفری مهمترین نقطه ضعف دولت نهم را عدم ثبات مدیریتی اعلام کرد و بیان داشت: در تمام دنیا یکی از پرثبات ‌ترین پستها، پست مدیریت بانک مرکزی است اما در دولت نهم طی سه سال، سه مدیر جدید به این مجموعه معرفی شد.