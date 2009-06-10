اسرائیل در کمین لبنان است/ لبنانی ها در برابر توطئه ها هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"نبیه بری" درباره نیتهای شوم رژیم صهیونیستی پس از دخالتهای این رژیم در روند انتخابات پارلمانی که یکشنبه 17 خرداد برگزار شد هشدار داد.



بری خاطرنشان کرد : هیچکس در لبنان چه پیش از انتخابات و چه پس از آن طرحهای اسرائیلی بر ضد لبنان را از محاسبات و ادبیات سیاسی خود کنار نگذاشته است.



رئیس پارلمان لبنان در نشست هیئت رئیسه جنبش امل ابراز عقیده کرد : همه در لبنان می دانند که اسرائیل همچنان دشمن اول همه لبنانیها است و در کمین آنها برای ضربه زدن به وحدت و آشتی ملی در لبنان نشسته است.



بری از همه لبنانی ها خواست به آنچه سیاستمداران و رسانه های اسرائیلی درباره انتخابات پارلمانی اخیر لبنان می گویند اعتنا نکنند.



رئیس پارلمان لبنان گفت : اظهارنظرها در تمام سطوح سیاسی،امنیتی و رسانه ای رژیم اسرائیل هر روز آهنگ تهاجمی تری به خود می گیرد و اهداف متعددی را دنبال می کنند که هدف نخست ایجاد دودستگی و تفرقه میان لبنانی ها از طریق شبهه افکنی و القای اینکه پیروزی یک جریان سیاسی لبنانی در خدمت آرزوها و آرمانهای اسرائیلی است. دوم اینکه به افکار عمومی اسرائیل که همواره از وحدت لبنانی ها می ترسند اطمینان دهند که حکومت در لبنان با توجه به انتخابات اخیر، سبب خلع سلاح مقاومت خواهد شد. سوم اینکه به شبکه های جاسسوی اسرائیل اطمینان بدهند که امکان خودداری دستگاههای امنیتی از پیگرد این شبکه ها وجود دارد و چهارم این دیدگاه را برای گمراه کردن افکارعمومی محلی و منطقه ای و بین المللی تعمیم دهند به اینکه طرح اسکان ( آوارگان فلسطینی) در صحنه سیاسی لبنان پس از انتخابات از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد شد.



رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد : دخالت مستقیم اسرائیل در امور داخلی لبنان علاوه بر اینکه حقیقت نیتهای شوم و پلید این رژیم در قبال لبنان و لبنانی ها را بر ملا می کند به همان اندازه انگیزه ای به همه لبنانی ها برای دستیابی به توافق کامل و تسریع در تشکیل نهادهای دولت پس از انتخابات برای ایفای نقش در تمام زمینه خواهد داد.