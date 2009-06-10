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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۰

حاشیه ایران - امارات /

ترکیب تیم ملی ایران و امارات اعلام شد / نکونام جانشین نصرتی

ترکیب تیم ملی ایران و امارات اعلام شد / نکونام جانشین نصرتی

در حالیکه تا دقایق دیگر دیدار تیم‌های فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی جام جهانی آغاز می شود، ترکیب تیم ملی کشورمان برای این بازی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کادر فنی تیم ملی تیم ایران نسبت به بازی گذشته با یک تغییر وارد میدان می شود که بر این اساس جواد نکونام جانشین محمد نصرتی شده است.

در ترکیب اصلی تیم ملی ایران برای این دیدار سیدمهدی رحمتی، مهدی مهدوی کیا، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، جواد نکونام، علی کریمی، حسین کعبی، آندرانیک تیموریان، پژمان نوری، مسعود شجاعی و وحید هاشمیان حضور دارند.

همچنین خسرو حیدری، فریدون زندی، آرش برهانی، مهرزاد معدنچی، وحید طالب لو، محمد نصرتی، محمدرضا خلعتبری بازیکنان نیمکت نشین ایران در این دیدار هستند

ضمن اینکه در ترکیب تیم امارات ماجد ناصر، فارث جمعه، عبید خلیفه، محمد قاسم، عبدالسالم جمعه، علی الوهیبی، محمد الشهی، سالم مسعود، امیر مبارک، ولید البلوشی حضور دارند.

کد مطلب 894482

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