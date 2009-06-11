نفوذ چشمگیر بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای جهان؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

با توجه به اعتماد و اطمینان مردم کشورهای الجزایر و لیبی به بانکهای اسلامی و با وجود سابقه فعالیت آنها و درپی بحران مالی ایجاد شده، امسال اهتمام به بانکهای اسلامی و گرایش به آنها افزایش بسیاری یافته است .

گرایش به بانکداری اسلامی در لیبی و الجزایر رو به افزایش است

کشورهای مغرب عربی (مراکش، تونس، الجزایر، لیبی و موریتانی) از آغاز سال جدید میلادی به بانکهای اسلامی گرایش یافته و بر اساس آنها فعالیت می کنند.

این استقبال از سوی افرادی که این زمان را فرصتی برای خروج از تعاملات ربوی که شریعت اسلام آن را حرام دانسته بیشتر بوده است. همچنین دانشگاه امیر عبدالقادر الجزایر همایشی بین المللی درباره بحرانهای مالی و جایگزینی بانکهای اسلامی در آوریل گذشته برگزار کرد و به دنبال آن دومین همایش بحرانهای مالی کنونی و بانکداری اسلامی را نیز می گذشته برگزار کرد که ضمن اطلاع رسانی زمینه ای برای گرایش به بانکداری اسلامی فراهم آورد.

الجزایر با توجه به کارشناسیهای مکرر به این نتیجه رسید که به تعاملات مالی بر اساس اصول اسلامی گرایش بیشتری پیدا کند. هرچند که از اوایل دهه نود قرن گذشته به این نوع معاملات روی آورده بود و طی سالهای اخیر با گرایش و استقبال بیشتری رو به رو بود، اما امسال این استقبال به اوج خود رسید.

این بانکهای اسلامی از روح خدمات مالی اسلامی حمایت و حفاظت کرده و بر اساس صداقت، امانت، عدالت، مساوات در معاملات مالی فعالیت می کنند و از نیرنگ، اختلاف و کارهای غیراسلامی به دور هستند. بر اساس اعتماد در تعامل، برادری، همکاری، عدم سوء استفاده و اطمینان باعث شد تا گرایش به سوی سرمایه گذاری اسلامی بر اساس شریعت اسلام افزایش یابد.

از آنجایی که اسلام بر سود حلال تشویق کرده، کارشناسان اقتصادی خواستار اجرای ضوابط و شرایط شدند تا سودجویان به نام اسلام از آن استفاده نکنند و راه آنها را ببندند.

احمد امین کارشناس اقتصادی لیبی اظهار داشت: بانکهای لیبی به اعتماد میان شهروندان علاقه دارند، از این رو تعامل اسلامی را بر بانکها حاکم کرده و با جدیت بر اساس شریعت اسلام و تعامل با بانکهای اسلامی فعالیت می کنند. آنها التزام به ضوابط اخلاقی در معاملات بانکی بر اساس صداقت و امانت را سر لوحه فعالیت خود قرار می دهند.

احترام به هویت ملتها به صورت همطراز و هماهنگ باشد

رئیس جمهوری تونس در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی "گفتگوی تمدنها و تنوع فرهنگی" با اشاره به اینکه احترام به هویت ملتها باید به صورت هماهنگ و همطراز میان تمدنها، فرهنگها و ادیان باشد، نیاز به تأسیس نهادهای بین‌المللی برای گفتگو، همکاری، صلح و توسعه را مورد توجه قرار داد.

زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی "گفتگوی تمدنها و تنوع فرهنگی" با اشاره به اینکه احترام به هویت ملتها و ویژگیهای آنها باید به صورت هماهنگ و همطراز میان تمدنها، فرهنگها و ادیان باشد، اظهار داشت: این همایش فرصتی برای ادامه گفتگو و ارتباط میان ملتها و امتها به شمار می‌رود تا در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به تأسیس شرکت بین‌المللی برای گفتگو، همکاری، صلح و توسعه نیازمندیم تا از ارتباط میان ملتها در هر مکانی بدون در نظرگیری رنگ، جنس، دین و یا زبان تعمیق یابد، تصریح کرد: این همایش به دنبال انتخاب قیروان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، برگزارشده که یکی از شهرهای با تمدن و اصیل به شمار می‌رود، این شهر از دیرباز محل ارتباط و همکاری و صلح میان شرق و غرب بوده است.

زین العابدن بن علی در ادامه اعتماد بر اساس گفتگو، همکاری و وحدت میان سطوح مختلف و توجه به مسائل انسانی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: باید تربیت و آموزش بر اساس اصول فرهنگ، گفتگو، تسامح و حقوق بشر انجام گیرد. چراکه تنوعات فرهنگی از اعتقادات ناشی می‌شود و باید احترام به هویت ملتها در چارچوب گفتگوهایی هماهنگ صورت گیرد.

رئیس جمهوری تونس با بیان اینکه جهان از آغاز هزاره سوم تحولات عمیقی با بحرانهای مالی و اقتصادی جدی رو به رو شده است که به وخیم شدن اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، علم و تکنولوژی پیش می‌رود تا جایی که به جدایی میان کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده و منجر به بغرنج شدن مؤلفه های صلح و توسعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت و عقب‌ماندگی به عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شرایط امت مرتبط هستند و هیچ ارتباطی با دین ندارند، افزود: ادیان آسمانی در ارزشهایی مانند دعوت به گفتگو، اعتدال، میانه روی، تسامح و تشویق بر برادری و کار خیر مشترک هستند. ما معتقدیم که ارزشهای خیر و عدل و فضایل اخلاقی و اختراع و ابتکار برای نژاد خاصی نیست زیرا آن از آن تمامی بشر است.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) نیز در این همایش با اشاره به اینکه تنوع فرهنگها و تمدنها منبعی غنی برای زندگی انسانی به شمار می رود، خواستار حفظ تنوعات در چارچوب تعالیم اسلام و فرهنگ اسلامی شد و اظهار داشت: تاریخ همزیستی مسالمت آمیز و احترام به پیروان ادیان الهی با وجود اختلاف زبان، فرهنگ و تمدن آنها را شاهد بوده است و این احترام در تاریخ بشر در ارزش نهادن به گفتگو و احترام و تسامح بسیار نمود داشته است.

مسجد شیخ زاید امارات یکی از عجایب هفتگانه جدید توصیف شد

به دنبال بازدید گروهی از کشورهای مختلف جهان از مسجد بزرگ شیخ زاید ابوظبی در امارات، این گروه ضمن تشریح تلفیق عمق معماری گذشته و زیبایی معماری معاصر، آن را به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا توصیف کردند. طی بازدید 40 نفر از نمایندگان و رؤسای گردشگری 27 کشور با هدف بررسی جاذبه های گردشگری ابوظبی، آنها از آثار تاریخی و معاصر ابوظبی بازدید کرده و برجسته ترین آنها را مسجد شیخ زاید معرفی کردند.

مدیر دفتر گردشگری مکزیک با اشاره به اینکه این مسجد یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود، اظهار داشت: این مسجد بسیار زیبا بوده و از هنرهای بسیار غنی در ساخت آن استفاده شده است. نماینده سریلانکا معماری این مسجد را بی نظیر خواند و آن را به آینه ای تشبیه کرد که انسان در آن احساس آرامش و طمأنینه می کند.

نماینده کشور چین نیز با اشاره به اینکه بیش از یک بار است که این مسجد را دیده و ترجیح می دهد برای دیدن این مسجد بارها به ابوظبی سفر کند، گفت: این مسجد گردشگری دینی را ارتقا می بخشد و احساس خوبی حتی به غیر مسلمانان می دهد. نماینده نیوزیلند با بیان اینکه مسجد شیخ زاید نسبت به برخی مساجد دیگر که در کشورهایی مانند مصر بازدید کرده بسیار غنی تر و زیباتر است، افزود: این مسجد عمق معماری گذشته و زیبایی معماری معاصر را نشان می دهد و انسان احساس قرب الهی می کند.

گردشگران بسیاری از این مسجد بازدید می کنند که شامل مسلمانان و غیرمسلمانان می شود. این مسجد به جز جمعه ها و شنبه ها هر روز از 9 تا 5/11 صبح از سوی غیر مسلمانان مورد بازدید قرار می گیرد و جمعه نیز نماز جمعه و نمازهای یومیه در آن اقامه می شود.

مسجد ابوظبی از نظر مساحت سومین مسجد بزرگ جهان است که ساخت آن با هزینه بسیار زیاد از سال 1998 با هدف تعمیق فرهنگ، مفاهیم اسلامی و ارزشهای دینی آغاز شد. مساحت صحن به صورت کلی بیش از 17 هزار متر مربع است که بزرگترین مساحت موجود در مساجد جهان اسلام را از آن خود کرده، این صحن از انواع سنگ مرمر، کاشیهای زیبا و رنگی فرش شده است. در بخش خارجی مسجد حوضهای آبی تعبیه شده که تصویر مسجد در آن منعکس می شود و سنگهای اطراف آن از سنگ مرمر سفید و سبز است که با بهره گیری از هنر هندیها به صورت نخلهایی از آلومینیوم و طلا تزئین شده است.

همزمان با افتتاح مسجد در ماه سپتامبر 2007 ( شهریور ماه) با فرشی که از سوی هنرمندان و بافندگان ایرانی بافته شده، مفروش شد. این فرش به عنوان بزرگترین فرش جهان 2 میلیون گره داشته و توسط 1200 بافنده و هنرمند ایرانی بافته شده است .

بازنگری در اصول اخلاقی جهان بسیاری از بحرانها را رفع می‌کند

دکتر صبری ربیحات گفتگو را اساس تعامل میان شرق و غرب خواند و خواستار بازنگری در نظام اخلاقی و اصولی جهان شد و گفت: به دنبال ایجاد بحرانهای مختلف، اگر در نظام اخلاقی جهان بازنگری شود بسیاری از این مسائل حل خواهند شد.

دکتر صبری ربیحات وزیر فرهنگ اردن گفتگو را اساس جدیدی میان شرق و غرب خواند و اظهار داشت: به منظور ایجاد تفاهم با وجود فرهنگهای متعدد و متنوع، احترام و قبول دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه مسئله قبول دیگری امروز اهمیت بسیاری دارد، تصریح کرد: قبول و احترام به دیگران و مشارکت در اشاعه اندیشه‌های انسانی آینده بهتری را برای انسان رقم می‌زند.

وزیر فرهنگ اردن با بیان اینکه باید تسامح، عدالت، محبت و دین را به دور از افراط و تفریط مورد توجه قرار داد، یادآور شد: اسلام دارای نظامی اخلاقی و ارزشهای ارزشمندی است که باید بر اساس آن زبان اسلام را به همه جهان فهماند و از زبان گفتگو که اسلام نیز بر آن تأکید دارد، استفاده کرد.

صبری ربیحات با اشاره به اینکه تمدن اسلامی از ارزشمندترین تمدنهای دنیا به شمار می‌رود، افزود: اختلاف و تنوع در فرهنگ از اهمیت بسیاری برخوردار است و میراث انسانی برای همه بشر است که هویت اسلامی و انسانی ما محسوب می‌شود.

وی در ادامه خواستار بازنگری در نظام اخلاقی و اصولی جهان شد و گفت: امنیت و صلح در نظام بین‌المللی غایب شده است، از این رو بحرانهایی ایجاد شده که از حل آنها عاجز مانده است. بنابراین اگر نظام اخلاقی و اصولی جهان بازنگری شود بسیاری از این مسائل حل می‌شوند.

اقلیت مسلمان کشورهای آسیایی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی حمایت می‌شوند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی طی دیدار از مالزی، به جایگاه ارزشمند مسلمانان اشاره کرد و گفت: مسلمانان در کشورهای غیرعضو سازمان در آسیا مورد حمایتهای اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی قرار گرفته‌اند. سازمان کنفرانس اسلامی به اوضاع اقلیت مسلمان در کشورهای غیر عضو سازمان به ویژه در جنوب شرقی آسیا اهتمام می ورزد.

اکمل الدین احساس اوغلو دبیرکل سازمان کنفراس اسلامی در دیدار رسمی از کوالالامپور مالزی اظهار داشت: سازمان نقش بسیاری در بهبود وضعیت اقلیت مسلمان در جنوب شرقی آسیا به ویژه در فیلیپین و تایلند ایفا کرده است. در ایجاد صلح میان مسلمانان با دولت فیلیپین تلاش کرده تا در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی، نظام سیاسی، آموزش و پرورش آنها گام مهمی بردارد.

وی گفت: به منظور بهبود وضعیت مسلمانان تایلند، در سال 2007 توافقنامه ای با دولت تایلند امضا شد که به رفع مناقشه میان مسلمانان تایلند و دولت در بانکوک انجامید و به ابعاد مختلف اقتصاد، سیاست و دین آنها پرداخته شد. برخی سازمانهای اسلامی در آسیا برای رفع مشکلات اساسی مسلمانان تلاش می کنند و سعی می کنند به این منظور از روابط میان اقلیت و اکثریت در آسیا، گفتگو میان ادیان و رفع درگیریهای سیاسی، فقر و تبعیض نژادی بهره مند شوند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: در آوریل گذشته کارگاهی در کوالالامپور درباره جوامع اسلامی آسیا برگزار شد که اقلیت مسلمان از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و دینی مورد حمایت سازمان قرار گرفتند.

رهبران دینی صلح و رشد جوامع بشری را مورد توجه قرار دهند

شیخ احمد بدرالدین حسون گفت: ادیان ابراهیمی دارای موازینی هستند که همه را به دوستی، صلح و پیشرفت برای رشد جوامع بشری و صلح جهانی دعوت می‌کنند و رهبران دینی نیز باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند. احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه در دیدار با هیئتی از انجمن مراکز و باشگاههای معنوی جهان در سوریه اظهار داشت: رهبران دینی همه را به اشاعه رسالت محبت، صلح و تقریب میان دیدگاههای مختلف دعوت می‌کنند.

وی در ادامه به ضرورت تعمیق و تثبیت دین در خدمت رسانی به مسائل انسانی و همکاری میان ملتها اشاره و تصریح کرد: از بین بردن ظلم و تحقق صلح به‌ویژه در فلسطین که از رژیم اشغالگر و فعالیتهای خصمانه و وحشیانه آنها رنج می‌برند، امری ضروری است.

مفتی سوریه با اشاره به اینکه در این زمان نیاز به دین و معنویت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، یادآور شد: ادیان ابراهیمی دارای اصول و موازینی هستند که به دوستی، محبت، صلح، پیشرفت و اصول دیگر برای رشد جوامع بشری و صلح جهانی دعوت می‌کنند. از این رو تمامی پیروان ادیان الهی باید از آنها الگو گرفته و در راستای تحقق اصول دینی خود گام بردارند.



کشیش زیلمان زیلجسترا عضو هیئت اعزامی آرژانتین افزود: این انجمن 300 مرکز در تمامی کشورهای جهان دارد که رسالت صلح، محبت و امنیت را در کشورهای دیگر ایفا می‌کنند. کشورها بر این اساس باید به سوی صلح و زندگی بر اساس عدالت و عشق پیش روند.

آنها از تعدادی از اماکن تاریخی و آثار باستانی و تمدنی سوریه دیدار کردند. انجمن مراکز و باشگاههای معنوی جهان دارای مراکزی در قاره‌های مخلتف است که هر سال در یکی از کشورهای جهان گردهم می‌آیند.

حقوق شهروندی مسلمانان بلغارستان نادیده گرفته می‌شود

با توجه به شرایط نامساعد اقلیت مسلمان بلغارستان، علمای مسلمان و کارشناسان ضمن ابراز نگرانی از آینده آنها، بر این باور هستند که تبلیغات صحیح درباره دین و آموزه‌های اسلام گامی مثبت در ارائه چهره واقعی مسلمانان است. پس از گذشت 20 سال از نظام کمونیستی در بلغارستان، اقلیت مسلمان این کشور در شرایط مناسبی به سر نمی برند، به طوریکه شهروندان این کشور نسبت به مسلمانان احساس خوبی ندارند.

این در حالی است که مسلمانان از دیرباز در کنار مسیحیان و دیگر شهروندان این کشور ساکن بوده اند، اما افزایش احساس تنفر به آنها تبدیل به کابوسی دیگر شده است. اما کارشناسان بر این باورند اگر تبلیغات بیشتری نسبت به دین اسلام و تعالیم مسلمانان به صورت صحیح ارائه شود، نگرش غیرمسلمانان نسبت به آنها تغییر می کند که البته این امر نیاز به زمان بیشتری دارد.

بهار سال 1989 با مقاومت و اعتصاب غذای مسلمانان همراه بود، چرا که مقامات بلغارستان مسلمانان را مجبور کردند برای انتخاب نام فرزندان خود از اسامی بلغاری استفاده کنند. مسلمانان این کشور با تعرضات بسیاری رو به رو هستند، به طوریکه مساجد و ساختمانهای اسلامی دیگر آنها طی دو سه سال گذشته تخریب شده اند. این در حالی است که 323 مسجد طی 20 سال اخیر با کمکهای مردمی مسلمانان و سازمانهای کشورهای اسلامی ساخته شده اند.

همچنین ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاهها بحرانهای بسیاری در غرب اروپا به دنبال داشته و آنها بسیاری از حقوق شهروندی خود را نیز از دست داده اند. با توجه به این مسئله علمای مسلمان، رهبران دینی و کارشناسان بلغاری نسبت به آینده مسلمانان ابراز نگرانی می کنند و مردم از احزاب افراطی که می خواهند بلغار را به دولتی یک پارچه تبدیل کنند، می ترسند.

مسلمانان 12 درصد از ساکنان بلغارستان را تشکیل می دهند که تعداد آنها بیش از 7 میلیون نفر است. بلغارستان تنها کشور در اتحادیه اروپا است که مسلمانان آنها از مهاجران طی دوره های اخیر نیستند و از ساکنان قدیمی این کشور هستند که از ترکیه در زمان دولت عثمانی وارد شده اند و در کنار مسیحیان زندگی می کنند.

مفتی مسلمان بلغارستان از مسلمانان می خواهد که تمامی تلاش خود را برای حفظ شعائر دینی و سیطره بر مساجد انجام دهند و با تمام وجود از دین و هویت اسلامی خود دفاع کنند.

علمای مسلمان تعامل با اشغالگران قدس را حرام اعلام کردند

بیش از 50 نفر از علمای مسلمان، فتوایی را امضا کردند که طی آن یهودی‌سازی قدس و مسجدالاقصی از نظر شرعی حرام اعلام و خواستار آزادسازی قدس شده‌اند. حدود 54 نفر از علمای مسلمان فتوایی را امضا کرده اند که طی آن خواستار آزاد سازی قدس و مسجدالاقصی شدند.



در متن این فتوا آمده است: مسجدالاقصی قبله اول مسلمانان و دومین مسجد پس از مسجدالحرام است که نبی اکرم (ص) به نماز خواندن در مسجدالاقصی بسیار تشویق کرده است. رژیم اشغالگر اسرائیل از زمان اشغال تلاش می کند حفاریها و زیرگذرها و پروژه های مختلفی برای نشان دادن هیکل موهوم بسازد تا شهر را یهودی کرده و آثار اسلامی آن را از بین ببرد.



در ادامه این فتوا آمده است: آزادی سازی قدس و مسجدالاقصی بر حکام، علما و ملتها تا هر اندازه که می توانند واجب است و مسجدالاقصی و قدس ارتباطی مستند و مستحکم با دین دارند. قرآن و احادیث نبوی نیز بر قداست این زمین تأکید می کنند و آنها حق و وقف مسلمانان تا ابد هستند. در فتوای علمای مسلمان تأکید شده است: اینک سیاست سیطره بر مسجدالاقصی با همه توان صورت می گیرد، اما سیطره بر مسجدالاقصی، یهودی سازی آن، خرید و فروش زمین و منازل یا مبادله آن، اجاره به یهودیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حرام است.

از سوی دیگر تعامل سیاسی با اشغالگران و یا روابط اقتصادی و فرهنگی با آنها و حمایت از اشغال و اشغالگران در قدس حرام است. آنها این فتوا را به سازمانهای مختلف اسلامی، ملی، شوراها و نهادهای بین المللی و اسلامی خواهند فرستاد و از علمای مسلمان می خواهند متن فتوا را امضا، تأیید و بر اساس بندهای آن عمل کنند.

هنر اسلامی قدس برای دانش‌آموزان فلسطین تبیین می‌شود

کتاب "هنر اسلامی در اعصار" که هنرهای اسلامی قدس و مسجدالاقصی را تبیین می‌کند میان دانش‌آموزان مدارس فلسطین توزیع شد. کتاب "هنر اسلامی در اعصار" به قلم دکتر مروان ابوخلف از محققان فلسطینی است که در مدارس قدس، بیت لحم و رام الله توزیع شد تا در این مدارس تدریس شود.

در این کتاب هنر اسلامی در مسجدالاقصی، مسجد قدس، مدارس اسلامی و اماکن مختلف آن با هدف معرفی غنای هنر اسلامی بررسی می‌شود. کتاب "هنر اسلامی در اعصار" به زبان انگلیسی نوشته شده و 100 صفحه است که دارای عکسهای متنوع و مختلفی از قدس و مسجدالاقصی است. این کتاب از سوی دکتر ابوخلف کارشناس آثار تاریخی و استاد دانشگاه قدس تألیف شده است.

خانه‌های شهروندان فلسطین تخریب می‌شوند

رژیم اشغالگر اسرائیل دستور تخریب 13 آپارتمان مسکونی در سرزمین فلسطین را بدون مجوز صادر کرده است. شهرداری رژیم اشغالگر اسرائیل دستور جدیدی صادر کرده است که طی آن 13 آپارتمان مسکونی در منطقه بیت حنینا در شمال شرقی قدس را بدون مجوز تخریب کند. این آپارتمانهای مسکونی برای خانواده‌های و شهروندان قدس است که بیش از 100 نفر در آنها زندگی می‌کنند. منطقه بیت حنینا در شمال شرقی قدس و در 8 کیلومتری آن واقع شده است.

رژیم اشغالگر اسرائیل به منظور یهودی‌سازی قدس به طرد ساکنان و شهروندان مسلمان فلسطین و به‌ویژه قدس پرداخته و با اخراج و ویران کردن خانه‌های آنها، تلاش کرده تا خانه‌های فلسطینیان را از آن خود کرده و به منظور اسکان یهودیان از آنها بهره برد.

رژیم اشغالگر اسرائیل پیش از این به تخریب 3 هزار خانه شهروندان فلسطین پرداخته بود، همچنین در اقدامی دیگر دستور تخریب 1700 خانه در قدس را صادر کرد که این امر آوارگی و کوچ شهروندان مسلمان فلسطینی را به دنبال داشت. این فعالیتها که با برنامه‌ریزی و هماهنگیهای از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد، در راستای یهودی‌سازی قدس و از بین بردن هویت اسلامی فلسطین است.

جشنواه حمایت از قدس در مصر برگزار می‌شود

اتحادیه عرب جشنواره "حمایت از قدس" را به منظور تأکید بر جایگاه دینی و اسلامی قدس و حمایت از مسجدالاقصی از فردا 17 خرداد ماه در مصر برگزار می‌کند. بر اساس تصمیم مجلس وزیران فرهنگی و انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 این جشنوراه فردا در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار می شود. این جشنواره همبستگی و اتحاد مسلمانان با قدس و شهروندان آن را به دنبال دارد.

این جشنواره که با حمایت عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برگزار می شود، دارای بخشهای مختلفی است که نمایشگاه میراث شهر قدس با ارائه مجسمه هایی بزرگ از اماکن اصیل، تاریخی، اسلامی و مسیحی ، قداست مسجدالاقصی و قدس را یادآور می شود.

محمد صبیح معاون دبیرکل امور فلسطین در اتحادیه عرب با اشاره به اینکه طی این جشنواره تلاش می شود حمایتهای خوبی از قدس به عمل آید، نسبت به اقدامات و سیاستهای نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس و سرزمین فلسطین هشدار داد و افزود: فعالیت صهیونیستها با حقوق بشر در تعارض است و آنها که سرزمینهای فلسطین را اشغال کرده اند، باید بدانند قدس و مسجدالاقصی جزئی جدا نشدنی از فلسطین هستند.

در این جشنواره علاوه بر برگزاری نمایشگاه، تابلوها و عکسهایی از قدس، کوچه ها، مناطق قدیمی، دیدار نمایندگان کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی و حقوقی نشان داده می شود. برگزاری مسابقه فوتبال میان دو گروه "قدس" و "عرب" به منظور حمایت از قدس و مسجدالاقصی نیز از دیگر فعالیتهای این جشنواره خواهد بود.

سازندگان سریال "الاسباط" برای ادامه فعالیت در مراکش تلاش می‌کنند

ساخت بخشهایی از سریال "الاسباط" که قرار بود در سوریه و لبنان ساخته شود، در پی اعتراضها و تحریم علمای مسلمان جهان اسلام با مخالفت رو به رو شده از این رو سازندگان سریال برای ادامه فعالیت در مراکش تلاش می‌کنند.

با وجود اینکه ساخت این سریال اعتراضهایی از سوی مراجع دینی و علمای مسلمان اعم از سنی و شیعه و اندیشمندان به دنبال داشته و هنرمندان آن از مسلمانان عذرخواهی کرده و برخی دیگر نیز از نقشهایی که داشتند انصراف دادند، اما کارگردان آن تلاش می کند این سریال را به پایان برساند.



قرار بوده بخشهایی از این سریال در سوریه ساخته شود که به آنها اجازه داده نشد از این رو کارگردان تصمیم گرفت کار را در لبنان ادامه دهد اما در آنجا نیز با مخالفتهای شدیدی رو به رو شد. وی سعی می کند این سریال را در مراکش بسازد تا با مخالفتهای کمتری رو به رو شود.



تولید سریال "الاسباط" که در آن بازیگرانی در نقش امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، نوادگان پیامبر ظاهر می‌شوند، علمای شیعه و سنی نسبت به تهیه این مجموعه واکنشهای بسیاری نشان داده و آن را به شدت تحریم کرده، این اقدام را فتنه برانگیز خوانده و تماشای آن را نیز تحریم کردند.

پیش از این دکتر محمد عبدالستار وزیر اوقاف سوریه اظهار داشت که ممکن نیست وزارتش اجازه تصویربرداری از این فیلم را بدهد که در آن چهره امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و یا کسی دیگر از اهل بیت به تصویر کشیده می شود. قرار بود بخشی از این سریال در روستای قطنا نزدیک دمشق که نمایانگر شهر مدینه است ساخته شود، بقیه فیلمبرداری در قصر بیت الدین در لبنان که قصر معاویه بن ابی سفیان را به تصویر کشد که به دنبال مخالفتها فیلمبرداری این سریال به مراکش منتقل شد.

مراسم ویژه "باکو پایتخت فرهنگی جهان اسلام" برگزار می‌شود

به دنبال انتخاب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 مراسم ویژه‌ای از 9 تا 11 ژوئیه (19 تا 21 تیرماه) در باکو برگزار می‌شود. در این مراسم بیش از 60 هنرمند و رهبران مسلمان و رؤسای کشورهای مختلف حضور داشتند. شرکت‌کنندگان در این همایش با اشاره به اینکه ما به تمدن و فرهنگ اسلامی موجود در این شهر افتخار می‌کنیم، این مراسم را فرصتی برای اطلاع‌رسانی و بیداری نسبت به فرهنگ بزرگ اسلامی خواندند.

آنها با بیان اینکه موزه هنر اسلامی یکی از برجسته‌ترین موزه‌های این شهر است که از آن استقبال زیادی می‌شود، گفتند: در این موزه آثار تاریخی و هنری از مسلمانان نگهداری می‌شود که نشانه تاریخ، فرهنگ و تمدن این کشور است. به دنبال انتخاب باکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009، قرار است که هفته فرهنگی باکو در کشورهای مختلف به منظور گسترش روابط میان کشورهای اسلامی برگزار شود. در ادامه هفته فرهنگی باکو در کشورهای غیر اسلامی نیز برگزار خواهد شد تا زمینه‌های افزایش فعالیتهای اسلامی فراهم شود.

در این مراسم نمایشگاههای مختلفی برگزار می‌شود که نمایشگاه هنرهای تجسمی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه غذاها و شیرینیهای سنتی باکو از آنها هستند. باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان بوده و بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد.

آثار تاریخی باکو نشانه جایگاه اسلامی آن در جهان است

شهر باکو در آذربایجان که از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 معرفی شده، از دیرباز جایگاه ارزشمندی در فرهنگ و تمدن اسلام داشته و آثار تاریخی اسلامی به جا مانده در این منطقه گویای عمق هویت اسلامی آن است .

باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان بوده و بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد. باکو پر جمعیت ‌ترین و یکی از زیباترین شهرهای قفقاز است. بخش قدیمی شهر باکو با برج و حصار قلعه شهر یکی از آثار ثبت شده در یونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی است.

در اوایل عصر اسلامی اسلام وارد این شهر شد و شکوفایی بسیاری با توجه به نفوذ دولت صفویه در آن جا پدید آمد. اما طی دورانهای مختلف، دولتهای ضد اسلامی تلاش بسیاری کردند تا میان ملت آذربایجان و میراث امت اسلام جدایی ایجاد کنند و آثار اسلامی آن را از بینی برند؛ به طوریکه حتی یکی از بزرگترین مساجد باکو را که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی گشت در سال 1937 میلادی تخریب کردند.

بر اساس آمار موجود در سال 1980 تنها 18 مسجد در باکو وجود داشت که امروز با وجود آزادی و از بین رفتن نظام کمونیستی تعداد مساجد رو به افزایش است و مرکز مطالعات اسلامی در کنار مراکز اسلامی دیگر در آن تأسیس شده اند.

این شهر حدود 5/2 میلیون نفر جمعیت دارد که فعالیتهای مختلفی در زمینه های اقتصادی و تجاری انجام می دهند. مردم باکو پیرو مذهب شیعه هستند و در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می کنند.

در باکو آثار دینی بسیاری وجود دارد که آتشکده های زرتشتی، معابد زرتشتیان، کلیسا برای مسیحیان ارتدکس و پروتستان، کنیسه و مساجد تاریخی از جمله آنها به شمار می رود. مساجد بزرگ این شهر بر اساس هنرهای قدیمی و معماری پیشین ساخته شده اند. این مساجد معروف مساجد کیلیلی، مسجد چینی، مسجد ملا احمد، مسجد شیخ ابراهیم، مسجد میرزا احمد، مسجد لزکی، مسجد ابوبکر هستند.

در آذربایجان بیش از 1200 مسجد در حال بازسازی هستند و مساجدی که مورد تخریب و حمله افراطیان و نظام کمونیستی قرار گرفته در حال بازسازی مجدد هستند. اینک در باکو 3 کلیسا برای مسیحیان و 3 کنیسه برای یهودیان قرار دارد.

با توجه به وجود آثار تاریخی اسلامی در این شهر و جایگاه آن در فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلام، پنجمین نشست وزیران فرهنگی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اواخر ماه نوامبر سال 2007 در طرابلس لیبی برگزار شد، باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 معرفی شد.

اولین پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2005 انتخاب شد که مکه بود. از سال بعد یعنی از سال 2006 قرار شد که سه شهر از کشورهای آسیایی، افریقایی و عربی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شوند. بنابراین آیسیسکو جدول کاملی از پایتختهای فرهنگی جهان اسلام از سال 2005 تا 2014 ارائه کرد.

این شهرها عبارتند از: سال 2006 اصفهان ایران، حلب سوریه، تومبوکتو مالی؛ سال 2007 فاس مراکش، تاشکند ازبکستان، طرابلس لیبی؛ سال 2008 اسکندریه مصر، لاهور پاکستان، جیبوتی جمهوری جیبوتی؛ سال 2009 قیروان تونس، کوالالامپور مالزی، باکو آذربایجان؛ سال 2010 تریم یمن، دوشنبه تاجیکستان، مورونی مجمع الجزایر کومور؛ سال 2011 نوآکشوت موریتانی، جاکارتای اندونزی، کوناکری گینه؛ سال 2012 بغداد عراق، داکای بنگلادش، نیامی نیجر؛ سال 2013 طرابلس لبنان، باکوی آذربایجان، کانو نیجریه؛ سال 2014 تلمسان الجزایر، بیشکک قرقیزستان و اوآگادوگو بورکینافاسو.

فعالیتهای "تریم " پایتخت فرهنگی جهان اسلام تشریح می‌شوند

با توجه به انتخاب شهر "تریم" یمن به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2010 کمیته‌ای به منظور ارائه فعالیتهای این سال تشکیل می‌شود تا اهدافی چون تعمیق فرهنگ و تمدن اسلامی این شهر را دنبال و برنامه‌های آن را تشریح کند. این کمیته سیاستهای اجرایی اهداف تریم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2010 را دنبال می کند تا نقش تاریخی ویژه ممتاز آن تبیین و هویت و فرهنگ اسلامی آن حفظ شود.

همچنین قرار است کمیته ای هنری به ریاست وزیر اوقاف و تعدادی از مقامات دولتی و محلی و مؤسسات مدنی مرتبط به منظور بررسی طرحهای بنیانی و همکاری با آیسیسکو تشکیل شود. این کمیته میراث تاریخی و ارزشهای فرهنگی تریم را تبیین و از فرهنگ فتنه و خشونت و افراط با اهتمام به مدارس علمی و اهتمام به دستنوشته های اسلامی جلوگیری کند.

شهر تریم یمن در زمان ظهور اسلام نقش مهمی در زندگی دینی مسلمانان داشته و مرکزی برای توسعه علوم و معارف اسلامی بوده، از این رو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2010 معرفی شده است. شهر تریم یکی از مهمترین شهرهای استان حضرموت یمن است که به علت تعداد مساجد زیاد شهرت بسیاری دارد. به طوریکه تعداد مساجد این شهر به بیش از 360 مسجد می رسد که برجسته ترین معماری اسلامی در آنها مشاهده می شود.

تریم پس از ظهور اسلام نقش مهمی در زندگی دینی مسلمانان داشته و مرکزی برای ترویج و اشاعه علوم دینی بوده است. استادان و دانشمندان بسیاری به منظور افزایش دانش و معرفت خود به این شهر سفر می کردند. به طوریکه بسیاری از علمای کشورهای شرق آسیا، آفریقا، اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس و شام به منظور فراگیری فقه، سیره، حدیث و دیگر علوم شرعی به این شهر سفر می کردند.

اولین پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2005 انتخاب شد که مکه بود. از سال بعد یعنی از سال 2006 قرار شد هر سال سه شهر از کشورهای آسیایی، آفریقایی و عربی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شوند.

"نجف" بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2012 معرفی شد

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) نجف را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2012 معرفی کرد. آسیسکو شهر تریم استان حضرموت یمن را برای سال 2010، شهر تلمسان الجزایر را برای سال 2011 و شهر نجف عراق را برای سال 2012 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کرده است. اسکندریه در سال 2008 پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده و امسال نیز قیروان است.

انتخاب نجف به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2012 فرصتی برای تبیین جایگاه حقیقی حضرت علی (ع) است. با توجه به اینکه حضرت علی (ع) منبع الهام انسانی است، سعی می‌شود طی این انتخاب کرامتها و فضایل امیرالمؤمنین به جهانیان شناسانده شود.

راه‌ اندازی نشریه نجف پایتخت فرهنگی 2012، خدمات اینترنتی برای استقبال از پیشنهادات، همکاری با برخی از شبکه‌ های ماهواره‌ ای به خاطر معرفی ابعاد مختلف نجف، تشکیل مرکز پیشرفته اطلاع‌ رسانی، تأسیس شبکه ویژه استان نجف، اطلاع ‌رسانی و آماده کردن شهروندان نجف برای این مناسبت، تشکیل گروههای ویژه استقبال از هیئتهای رسمی در آینده از اقداماتی هستند که به این مناسبت انجام می شوند.

همایش "گفتگو و تأثیر آن در اشاعه ارزشهای انسانی" برگزار می‌شود

سومین همایش بین‌المللی "گفتگو و تأثیر آن در اشاعه ارزشهای انسانی" از سوی انجمن جهانی مسلمانان 25 و 26 تیرماه در سوئیس برگزار می‌شود. در این همایش کارشناسان فرهنگی و رهبران ادیان موضوعاتی چون گفتگو و تأثیر آن در اشاعه ارزشهای برجسته، گفتگو و انسان، جامعه و گفتگوی تمدنها در جوامع معاصر انسانی، تلاش و افقهای همزیستی میان تمدنها، ارزشهای دینی و تأثیر آن در اصلاح جامعه، رسانه ها و نقش آنها در تعمیق گفتگو و ارزشهای انسانی مورد توجه و بررسی قرار می دهند.

انجمن جهانی مسلمانان همایش بین المللی "گفتگو و تأثیر آن در اشاعه ارزشهای انسانی" را 16 و 17 جولای (25 و 26 تیرماه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می کند. گفتگو و تأثیر آن بر اشاعه ارزشهای انسانی، مفهوم همزیستی و همکاری، اشاعه ارزشهای امنیت، صلح و مبارزه با شرارت در جهان و همکاری جوامع در مشترکات انسانی طی این همایش بررسی خواهند شد.

این همایش سومین همایش گفتگوی ادیان است، دو همایش گذشته در مکه عربستان و مادرید اسپانیا برگزار شدند.

نقش خانواده در اسلام بررسی شد

مجمع جهانی جوانان مسلمان چهارشنبه 13 خردادماه در جمهوری آذربایجان طی نشستی در زمینه یاری حضرت محمد (ص) و دفاع از او، اهمیت نقش خانواده در اسلام را مورد توجه قرار داد. دفتر مجمع جهانی جوانان مسلمان در باکو پایتخت آذربایجان با همکاری شورای جوانان ترک نشستی درباره یاری حضرت محمد (ص) برگزار کرد. در ادامه این نشست زن مسلمان و نقش آن در یاری نبی اکرم (ص)، نقش اسلام در استحکام وضعیت زنان، معرفی مسلمانان با امور دینی آنها و جایگاه زن در اسلام و قرآن مورد بررسی قرار گرفتند.

این نشست با هدف یاری رسول خدا (ص) و معرفی و شناخت سیره او برگزار شد. در این نشست که چهارشنبه 13 خردادماه برگزار شد و بیش از 200 کارشناس حضور داشتند، دکتر سلماز امیرلی استاد جامعه شناسی باکو نقش خانواده در اسلام را مورد برسی قرار داد. دکتر سمیره محمد وفا استاد دانشگاه اسلامی باکو در مورد چگونگی برخورد حضرت محمد (ص) با همسرانش سخنرانی کرد.

نمایشگاه معرفی حضرت محمد (ص) در انگلیس برگزار می‌شود

نمایشگاه معرفی حضرت محمد (ص) به منظور تصحیح چهره اسلام، به مدت یک هفته در انگلیس برگزار می‌شود. نمایشگاه معرفی حضرت محمد (ص) از سوی دانشجویان عربستان مقیم بریتانیا و ایرلند در شهر منچستر انگلیس طی دو هفته برگزار می شود که تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی حضرت محمد (ص)، ویژگیهای رفتاری و اخلاقی او، تصحیح چهره اسلام در میان غربیها، مبارزه با حملات مکرر به اسلام و مسلمانان و اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به آموزه ها و تعالیم اسلام عنوان شده است. از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه معرفی زندگی، اخلاق، رحمت و مودت، جاذبه های رفتاری و رسالت آخرین نبی است.

در این نمایشگاه کتابهایی ویژه سیره نبوی و اخلاق پیامبر اکرم (ص)، نسخه هایی از قرآن کریم، تصاویری از عصرهای اولیه اسلام و احکام اسلامی برای تبیین حقیقت اسلام و نبی اکرم (ص) قرار دارند.