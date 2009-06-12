رضا استادی مدیر روابط عمومی "مختارنامه" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این مجموعه اواخر هفته آینده در احمدآباد مستوفی به پایان می‌رسد. صحنه‌های پایانی تروکاژ و بدون بازیگر است.

مجموعه "مختارنامه" به تهیه‌کنندگی محمود فلاح در سیمافیلم تولید می‌شود و در بیش از 40 قسمت زندگی و قیام مختار ابوعبیده بن ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت می‌کند. او یک علوی دوآتشه است که به خاندان پیامبر عشق و ارادت دارد. او سیاستمداری کهنه‌کار و باهوش و در عین حال جنگاوری بی‌نظیر و در شجاعت و بی‌باکی بی‌مثال است.

شهرت مختار به دلیل قیامی است که پس از واقعه عاشورا با هدف خونخواهی از شهدای دشت کربلا توسط او شکل می‌گیرد و به پیروزی می‌رسد. در زمانی که مردم کوفه از امام حسین (ع) برای آمدن به کوفه دعوت می‌کنند، او و قبیله‌اش نیز به طرفداری از امام (ع) حرکت خود را آغاز می‌کنند، اما مختار توسط عبیدالله بن زیاد دستگیر و روانه زندان می‌شود.

فریبرز عرب‌نیا، رضا کیانیان، جعفر دهقان، رضا رویگری، ژاله علو، فرهاد اصلانی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، داود رشیدی، پرویز پورحسینی، مهدی فخیم‌زاده، محمد صادقی، انوشیروان ارجمند، صالح میرزاآقایی و... در این مجموعه ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "مختارنامه" عبارتند از مسعود ولدبیگی طراح گریم، محسن شاه‌ابراهیمی مدیر هنری، ایرج شهزادی صدابردار، مسعود میمی مدیر برنامه‌ریزی و جمشید خندان منشی صحنه. نویسندگان متن اولیه حسن میرباقری و محمد بیرانوند.