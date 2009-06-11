حجت‌الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که آدمی دارای دو ساحت جسم و روح است و البته روح است که موتور برانگیزاننده جسم انسان است و نباید از نقش اساسی آن در هدایت و کنترل جسم آدمی غافل بود، اوقات فراغت فقط به بعد جسمانی انسان برنمی گردد، بلکه علاوه برجسم مدیریت روحانی انسان راهم باید در نظر داشت.

وی افزود: برنامه ریزی کارشناسانه، فکورانه و طراحی همه جانبه می تواند در اوقات فراغت به هماهنگی بین تمایلات و احساسات، اراده ها و تفکر و به طور کلی بینش و نحوه سلوک و مناسبات انسانی منتهی شود.



حجت الاسلام دارابی یادآور شد: نقش غنی سازی اوقات فراغت را باید نقش روح در جریان اوقات فراقت تلقی کنیم، بنابراین غنی سازی اوقات فراغت تنها یک امر مادی نیست بلکه علاوه بر جریان مادی با برگزاری اردوها و سفرهایی تفریحی که در نظر گرفته می شود آن هویت حقیقی و معنوی جریان اوقات فراغت را هم باید جدی تلقی کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از عمده عوامل رشد و توسعه فرهنگی برنامه ریزی عالمانه در اواقات فراغت است، تصریح کرد: اوقات فراغت به لحاظ اینکه پیرامون یکی از پربهاترین سرمایه انسان که همان عمر است بحث می کند، باید مناسبترین شرایط و موقعیت را برای بروز اندیشه و تفکر خلاق دانست و همچنین آن را تبلوری برای رفتارهای فردی و اجتماعی ما دانست.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: وقتی به جنبه معرفتی اوقات فراغت توجه می کنیم از آن نظر است که بتوانیم در حوزه عقاید، احکام و مناسک که به عنوان فرهنگ اسلامی در اوقات فراغت مطرح می شود دقت ویژه ای داشته باشیم.

وی همچنین از مبلغین و مربیانی که در جریان برگزاری این فرصتها در کنار دانش آموزان قرار می گیرند خواست سعی کنند در حوزه تقویت بصریت اسلامی کودکان تلاش مضاعفی داشته باشند.

حجت الاسلام علی دارابی تأکید کرد: بی تردید وقتی دانش آموز در یک برنامه جامع اوقات فراغت به یک قدرت تحلیل و بصیرت قوی دست می یابد و درآن زمان می توان گفت که غنی سازی اوقات فراغت با موفقیت صورت گرفته و جنبه های معنوی و روحانی اوقات فراقت را باید مورد توجه داشته باشیم.