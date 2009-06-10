عملکرد دولت نهم در بسیاری شاخصها قابل دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عضو شورای شهر یزد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه کاندیداها و هواداران آنها باید در نقدهای خود انصاف را مدنظر قرار دهند و تنها به بیان معایب و بزرگنمایی آنها نپردازند.

وی افزود: افرادی که تمام عملکرد دولت نهم را زیر سئوال می ‌برند و فعالیتها و دستاوردهای این دولت را به چالش و نقد غیر منصفانه می‌ کشانند در حق این دولت و نظام بی‌ انصافی کرده‌اند و صلاح نیست از این ترفند برای دستیابی خواسته های تبلیغاتی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: هر دولتی به نوبه خود معایب و محاسنی داشته است و نقد منصفانه‌ ای دارای ارزش است که سازنده و مبتنی بر واقعیات باشد.

پارساییان یادآور شد: نقد عملکردها اگر منصفانه باشد هم برای دولتهای بر سر کار و هم برای دولتهای آینده راهگشا باشد.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به اینکه در بحث انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر یزد مواضع خاصی ندارد، بیان داشت: شایسته نظام اسلامی نیست که گروهی برای رسیدن به جاه و مقام دنیوی تمامی دستاوردهای نظام اسلامی که ثمره خون شهداست را به زیر سئوال ببرند.

پارساییان با اشاره به برگزاری مناظره های کاندیداها در رسانه ملی عنوان کرد: مناظره نقطه عطفی برای افزایش آگاهی های سیاسی مردم و شناخت بیشتر از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

وی همچنین با تاکید بر حضور مردم در پای صندوقهای رای اظهار داشت: مردم با حضور حداکثری و بانشاط خود نخستین حمایتهای خود را از رئیس جمهور منتخب خود انجام دهند.