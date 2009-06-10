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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

حاشیه ایران - امارات /

بازرسی بدنی خبرنگاران برخلاف روال عادی / کسی علیه کاندیداها شعار نداد

بازرسی بدنی خبرنگاران برخلاف روال عادی / کسی علیه کاندیداها شعار نداد

ماموران ورودی ورزشگاه آزادی برخلاف روال عادی دیدارهای گذشته، این بار به بازرسی بدنی خبرنگاران پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز شده است که حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* برخی از خبرنگارانی که برای پوشش این دیدار به ورزشگاه آزادی رفته بودند قبل از ورود مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند. این در حالی است که در بازیهای گذشته به هیچ وجه خبرنگاران مورد بازرسی قرار نمی گرفتند.

* در آغاز این دیدار تنها 25 هزار تماشاگر برای دیدن این بازی به ورزشگاه آمده بودند.

* علی کفاشیان و مهدی محمد نبی از ابتدای بازی در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* لیدرهای تیم ملی فوتبال ایران با بلندگو به تشویق ملی پوشان می پرداختند.

* چند خبرنگار زن نیز در جایگاه ویژه خبرنگاران حضور داشتند.

* با تاکید مسئولان فدراسیون فوتبال و نظارت ماموران انتظامی علیه هیچیک از کاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری شعاری داده نشد.

کد مطلب 894494

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