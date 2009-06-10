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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۲

آیت‌الله نوری همدانی:‏

شرکت در انتخابات تکلیف شرعی و عقلی است / معیارهای انتخاب

شرکت در انتخابات تکلیف شرعی و عقلی است / معیارهای انتخاب

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله نوری همدانی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای، ‏شرکت در ‏انتخابات را وظیفه و تکلیف شرعی و عقلی دانست.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن این اطلاعیه بدین شرح است:‏

بسم‌الله الرحمن الرحیم‏

ملت متعهد و مسلمان ایران
نظام قدرتمند اسلامی که با پرچمداری و ابتکار امام راحل عظیم‌الشان اعلی‌الله مقامه و تقدیم هزاران شهید و تحمل هزاران ‏جانباز و آزاده و ‏تلاش و کوشش‌های فراوان دلسوزان هوشمند بوجود آمده و مدت سی سال است با سر افرازی و سربلندی به ‏حیات عزتمند خود ادامه داده ‏است، همه و همه در نتیجه تدبیر و اندیشه بلند مقام معظم رهبری دامت‌برکاته و حضور دائمی ‏وفداکاری هوشمندانه شما بوده است و اکنون ‏می‌دانید در رابطه با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که در روز 22 خرداد ‏با توفیق و کمک خداوند متعال انجام خواهد یافت، دشمنان ‏اسلام توطئه‌ها و نقشه‌هایی دارند لذا لازم است: اولا همه مردم ‏متعهد ایران اسلامی به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی و عقلی و به عنوان ‏جهاد در راه خدا و به عنوان یک عبادت در پای ‏صندقهای رای حضور پر خروش داشته باشند و رای بدهند و دشمنان اسلام را بیش از پیش ‏مایوس کند و قدرت و اتحاد و اراده ‏خود را به نمایش بگذارند که ما مطمئنیم خداوند متعال ثواب این نیت پاک و این عمل مهم را به شما ‏عنایت خواهد فرمود.‏

و ثانیا موضوع انتخاب اصلح را باید در نظر بگیریم  نماینده‌ای را که دارای این شرائط است انتخاب کنیم :‏

‏1ـ سابقه روشن اسلامی و انقلابی‏

‏2ـ حافظ ارزشهای اسلامی و آرمان انقلابی امام ‏

‏3ـ شجاعت دفاع از اسلام و فرهنگ انقلاب در حدی که حضور او در هر جمعی باعث عزت و سربلندی اسلام و ایران ‏باشد.‏

‏4ـ مردمی و متواضع و دلسوز و مهربان و پر تلاش و در فکر تأمین آسایش و معیشت مردم باشد و بداند که هر یک از آراء ‏مردم مسئولیتی ‏سنگین ایجاد می‌کند.‏

کد مطلب 894504

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