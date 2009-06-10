به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت متعهد و مسلمان ایران
نظام قدرتمند اسلامی که با پرچمداری و ابتکار امام راحل عظیمالشان اعلیالله مقامه و تقدیم هزاران شهید و تحمل هزاران جانباز و آزاده و تلاش و کوششهای فراوان دلسوزان هوشمند بوجود آمده و مدت سی سال است با سر افرازی و سربلندی به حیات عزتمند خود ادامه داده است، همه و همه در نتیجه تدبیر و اندیشه بلند مقام معظم رهبری دامتبرکاته و حضور دائمی وفداکاری هوشمندانه شما بوده است و اکنون میدانید در رابطه با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که در روز 22 خرداد با توفیق و کمک خداوند متعال انجام خواهد یافت، دشمنان اسلام توطئهها و نقشههایی دارند لذا لازم است: اولا همه مردم متعهد ایران اسلامی به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی و عقلی و به عنوان جهاد در راه خدا و به عنوان یک عبادت در پای صندقهای رای حضور پر خروش داشته باشند و رای بدهند و دشمنان اسلام را بیش از پیش مایوس کند و قدرت و اتحاد و اراده خود را به نمایش بگذارند که ما مطمئنیم خداوند متعال ثواب این نیت پاک و این عمل مهم را به شما عنایت خواهد فرمود.
و ثانیا موضوع انتخاب اصلح را باید در نظر بگیریم نمایندهای را که دارای این شرائط است انتخاب کنیم :
1ـ سابقه روشن اسلامی و انقلابی
2ـ حافظ ارزشهای اسلامی و آرمان انقلابی امام
3ـ شجاعت دفاع از اسلام و فرهنگ انقلاب در حدی که حضور او در هر جمعی باعث عزت و سربلندی اسلام و ایران باشد.
4ـ مردمی و متواضع و دلسوز و مهربان و پر تلاش و در فکر تأمین آسایش و معیشت مردم باشد و بداند که هر یک از آراء مردم مسئولیتی سنگین ایجاد میکند.
آیتالله نوری همدانی:
شرکت در انتخابات تکلیف شرعی و عقلی است / معیارهای انتخاب
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله نوری همدانی با صدور اطلاعیهای ضمن تأکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، شرکت در انتخابات را وظیفه و تکلیف شرعی و عقلی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
نظر شما