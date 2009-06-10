تاکید بشار اسد بر اهمیت روح وفاق در لبنان پس از انتخابات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، بشار اسد در تماس تلفنی با میشل سلیمان بر اهمیت روح وفاق در لبنان برای مقابله با چالشهای آتی تاکید کرد.



بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان، اسد از روح وفاق حاکم بر لبنان به ویژه پس از انتخابات پارلمانی اخیر تمجید کرد.



دوره فعلی پارلمان لبنان در 21 ژوئن(31 خرداد) به پایان می رسد و اصل بر این است که پارلمان جدید پس از این تاریخ انتخاب شود و پس از آن رایزنیها برای تشکیل دولت جدید آغاز شود.



دعوتها به آرامش و توافق بر اظهارات سیاستمداران تمام جریانها واحزابها پس از پایان انتخابات اخیر پس از تنشهای به وجود آمده در جریان مبارزات انتخاباتی سایه افکنده است.



انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه 17 خرداد برای اولین بار در تاریخ این کشور در یکروز و در تمام مناطق برگزار شد که با اعلام نتایج رسمی آن جریان 14 مارس به پیروزی نسبی دست یافت.