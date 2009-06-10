به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید محسن هاشمی نژاد شامگاه چهارشنبه در مراسمی در جمع حامیان ورزشکار میر حسین موسوی در سالن قدس مشهد افزود: موسوی که ما امروز در سراسر ایران شور و هیجان نسبت به او داریم شخصیتی است که مورد احترام امام بود و پیش بینی این است که موسوی در دور اول برنده انتخابات باشد.

مشاور امور روحانیت ستاد میرحسین موسوی با اشاره به حضور پرشور مردم مشهد در دیدار با خاتمی گفت: برخی مطبوعات با کمال تاسف به دروغ نوشته بودند که در دیدار با خاتمی سه هزار نفر حضور داشتند این در صورتی که دیروز بیش از 70 هزار نفر در این مراسم حضور داشتند.

هاشمی نژاد با بیان اینکه من به عنوان برادر شهید هاشمی نژاد از مهندس موسوی با همه ایمانم حمایت می کنم، خاطرنشان کرد: مهندس موسوی مدافع آزادی، عدالت و قانون اساسی است و همچنین وی مورد تایید امام و ملت ایران است.

وی تاکید کرد: همه ما باید پاسدار آراء باشیم و از مسئولان نیز توقع می رود در پاسداری از آرای مردم و تحقق سخن امام (ره) مبنی بر " میزان رای ملت است" تلاش کنند.

هاشمی نژاد افزود: طرفداران احمدی نژاد بنا دارند خودشان دست به برخی کارهای سئوال برانگیز بزنند و بعد این کار را به اسم حامیان میر حسین موسوی تمام کنند.